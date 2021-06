Akciju cenas krītas, tirgiem turpinot reaģēt uz signāliem par stingrāku monetāro politiku

Akciju cenas ASV un Eiropas biržās piektdien kritās, tirgiem turpinot reaģēt uz ASV Federālās rezervju sistēmas (FRS) signāliem, ka tā tuvojas stingrākas monetārās politikas noteikšanai.

Galvenie Eiropas biržu indeksi saruka robežās no 1,5% līdz 1,9%, bet Volstrītas indekss "Dow Jones Industrial Average" kritās par 1,6%, ko noteica enerģētikas un finanšu uzņēmumu akciju cenu samazināšanās. "Dow Jones Industrial Average" nedēļas gaitā krities par 3,4%, kas ir straujākais vienas nedēļas kritums kopš oktobra.

FRS trešdien saglabāja labvēlīgu monetāro politiku, bet paaugstināja inflācijas un izaugsmes prognozes un lika saprast, ka tagad ir gaidāma procentlikmju celšana jau 2023.gadā, nevis 2024. gadā. FRS Sentluisas nodaļas prezidents Džeimss Balards gan prognozēja, ka pirmā procentlikmju pacelšana var notikt jau 2022. gada beigās.

FRS arī sāka diskusijas par obligāciju uzpirkšanas tempa maiņu, kas pašlaik ir 120 miljardi dolāru mēnesī.

"Tirgu, šķiet, nedaudz iedrošināja tas, ka FRS vienlaikus gan paaugstināja inflācijas prognozi šim gadam, gan palika pie sava vēstījuma, ka cenu kāpums ir tikai pārejošs," sacīja "TD Ameritrade" analītiķis Dž.Dž.Kinahans.

ASV dolāra vērtība turpināja pieaugt pret citām svarīgajām valūtām.

Naftas cenas pieauga, un analītiķi norādīja uz jēlnaftas pieprasījuma perspektīvas uzlabošanos, ekonomikai atkopjoties no Covid-19 pandēmijas.

ASV biržu indekss "Dow Jones Industrial Average" piektdien kritās par 1,6% līdz 33 290,08 punktiem, indekss "Standard & Poor's 500" saruka par 1,3% līdz 4166,45 punktiem, bet indekss "Nasdaq Composite" samazinājās par 0,9% līdz 14 030,38 punktiem.

Londonas biržas indekss FTSE 100 piektdien kritās par 1,9% līdz 7017,47 punktiem, Frankfurtes biržas indekss DAX 30 samazinājās par 1,8% līdz 15 448,04 punktiem, bet Parīzes biržas indekss CAC 40 saruka par 1,5% līdz 6569,16 punktiem.

Ņujorkas biržas elektroniskajā tirdzniecībā WTI markas jēlnaftas cena piektdien pieauga par 0,9% līdz 71,64 ASV dolāriem par barelu. "Brent" markas jēlnaftas cena Londonas biržā kāpa par 0,6% līdz 73,51 dolāram par barelu.

Eiro vērtība pret ASV dolāru piektdien kritās no 1,1907 līdz 1,1861 dolāram par eiro, britu mārciņas vērtība pret ASV dolāru saruka no 1,3922 līdz 1,3794 dolāriem par mārciņu, bet ASV dolāra vērtība pret Japānas jenu samazinājās no 110,21 līdz 110,20 jenām par dolāru. Eiro vērtība pret britu mārciņu pieauga no 85,54 līdz 85,97 pensiem par eiro.