Akciju cenas pārsvarā pieaug pēc procentlikmju paaugstināšanas

Akciju cenas ASV un Eiropas biržās ceturtdien pārsvarā pieauga pēc tam, kad Eiropas Centrālā banka (ECB) un Anglijas Banka paaugstināja procentlikmes, lai ierobežotu inflāciju.

"Facebook" māteskompānijas "Meta" peļņa, kas pārspēja prognozes, veicināja tehnoloģiju uzņēmumu akciju cenu palielināšanos, kas noteica Volstrītas indeksa "Nasdaq Composite" kāpumu par 3,3%.

Interneta tirdzniecības milža "Amazon" ceturkšņa apgrozījums pārsniedza gaidīto, bet "Alphabet" un "Apple" apgrozījums nesasniedza prognozēto līmeni.

Investoru noskaņojumu ASV uzlaboja cerības, ka Federālā rezervju sistēma (FRS) drīz izbeigs procentlikmju celšanu, kuras mērķis ir iegrožot inflāciju.

Londonas, Frankfurtes un Parīzes biržu indeksi pieauga pēc tam, kad ECB un Anglijas Banka paziņoja par jau gaidīto procentlikmju paaugstināšanu par 0,5 procentpunktiem. Frankfurtes biržas indekss kāpa par 2,2%, sasniedzot 11 mēnešu augstāko līmeni.

ASV biržu indekss "Dow Jones Industrial Average" ceturtdien kritās par 0,1% līdz 34 053,94 punktiem, indekss "Standard & Poor's 500" kāpa par 1,5% līdz 4179,76 punktiem, bet indekss "Nasdaq Composite" palielinājās par 3,3% līdz 12 200,82 punktiem.

Londonas biržas indekss FTSE 100 ceturtdien pieauga par 0,8% līdz 7820,16 punktiem, Frankfurtes biržas indekss DAX 30 kāpa par 2,2% līdz 15 509,19 punktiem, bet Parīzes biržas indekss CAC 40 palielinājās par 1,3% līdz 7166,27 punktiem.

Ņujorkas biržas elektroniskajā tirdzniecībā WTI markas jēlnaftas cena ceturtdien kritās par 0,7% līdz 75,88 ASV dolāriem par barelu. "Brent" markas jēlnaftas cena Londonas biržā saruka par 0,8% līdz 82,17 dolāriem par barelu.

Nīderlandes biržā "Title Transfer Facility" (TTF) dabasgāzes cena ceturtdien kritās par 4,18% līdz 57,04 eiro par megavatstundu.

Eiro vērtība pret ASV dolāru ceturtdien kritās no 1,0995 līdz 1,0918 dolāriem par eiro, britu mārciņas vērtība pret ASV dolāru saruka no 1,2378 līdz 1,2225 dolāriem par mārciņu, bet ASV dolāra vērtība pret Japānas jenu samazinājās no 128,90 līdz 128,62 jenām par dolāru. Eiro vērtība pret britu mārciņu pieauga no 88,76 līdz 89,21 pensam par eiro.