Akciju cenas Volstrītā pārsvarā krītas, bet Eiropā aug

Akciju cenas Volstrītā otrdien pārsvarā kritās, bet Eiropas biržās pieauga pēc pirmdienas krituma, kuru bija izraisījušas investoru bažas par parādu māktā Ķīnas nekustamo īpašumu milža "Evergrande" iespējama sabrukuma ietekmi.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Investoru noskaņojums Eiropā otrdien bija pozitīvs, un Londonas, Frankfurtes un Parīzes biržu indeksi pieauga par vismaz 1,0%.

Volstrītas indeksi "Dow Jones Industrial Average" un "Standard & Poor's 500" kritās, bet indekss "Nasdaq Composite" pieauga.

Honkongas biržas indekss pieauga par 0,51%, Tokijas biržas indekss saruka par 2,2%, bet Šanhajas birža bija slēgta, jo Ķīnā bija brīvdiena.

Otrdien parādījās pazīmes par "Evergrande" krīzes uzlabošanos. Uzņēmuma dibinātājs Sju Dzjajiņs vēstulē personālam rakstīja, ka viņš "stingri tic, ka "Evergrande" drīz spēs izkļūt no [sava] tumšākā momenta".

Novērotāji prognozēja, ka ASV Federālā rezervju sistēma (FRS) izmantos savu politikas noteikšanas sanāksmi, kura sākās otrdien, lai noteiktu laika grafiku obligāciju uzpirkšanas programmas samazināšanai.

ASV kongresmeņu domstarpības attiecībā uz nepieciešamību paaugstināt ASV aizņemšanās griestus tomēr palielināja bažas, ka ASV varētu piedzīvot maksātnespēju.

Noskaņojumu tirgos nomāca arī Covid-19 gadījumu skaita kāpums un globālās ekonomikas atveseļošanās palēnināšanās. Starptautiskā enerģētikas aģentūra (IEA) aicināja Krieviju piegādāt vairāk gāzes Eiropai, kur pieaug degvielas cenas.

ASV biržu indekss "Dow Jones Industrial Average" otrdien kritās par 0,2% līdz 33 919,84 punktiem, indekss "Standard & Poor's 500" saruka par 0,1% līdz 4354,19 punktiem, bet indekss "Nasdaq Composite" palielnājās par 0,2% līdz 14 746,39 punktiem.

Londonas biržas indekss FTSE 100 otrdien pieauga par 1,0% līdz 6970,24 punktiem, Frankfurtes biržas indekss DAX 30 palielinājās par 1,2% līdz 15 313,05 punktiem, bet Parīzes biržas indekss CAC 40 kāpa par 1,3% līdz 6539,52 punktiem.

Ņujorkas biržas elektroniskajā tirdzniecībā WTI markas jēlnaftas cena otrdien pieauga par 0,3% līdz 70,51 ASV dolāram par barelu. "Brent" markas jēlnaftas cena Londonas biržā palielinājās par 1,0% līdz 74,68 dolāriem par barelu.

Eiro vērtība pret ASV dolāru otrdien kritās no 1,1726 līdz 1,1724 dolāriem par eiro, britu mārciņas vērtība pret ASV dolāru pieauga no 1,3657 līdz 1,3659 dolāriem par mārciņu, bet ASV dolāra vērtība pret Japānas jenu samazinājās no 109,44 līdz 109,21 jenai par dolāru. Eiro vērtība pret britu mārciņu kritās no 85,86 līdz 85,82 pensiem par eiro.