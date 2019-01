Amerika dēls veiksmīgi nopircis 'Mogo' akcijas vēl pirms to kotēšanas biržā

Apcietinātajam uzņēmējam Mārim Martinsonam piederējušas daļas ātro kredītu firmā, kuras obligācijas ļoti veiksmīgi iegādājies nu jau bijušais Rīgas vicemērs Andris Ameriks (GKR), bet viņa dēls tās nopircis pat vēl pirms to kotēšanas sākšanas biržā. Vērtīgie vērtspapīri Rīgas domniekam procentu maksājumos ienesuši vairākus simtus tūkstošu eiro, noskaidrojis TV3 raidījums "Nekā personīga".

Raidījums atgādina, ka pirms mēneša Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs (KNAB) saistībā ar iespējamiem koruptīviem "Rīgas satiksmes" iepirkumiem veica 30 kratīšanas un aizturēja septiņus cilvēkus. Starp viņiem bija arī partijas "Gods kalpot Rīgai" biedrs Aleksandrs Krjačeks, bet kratīšana notika Amerika dzīvesvietā.

Ameriks medijiem noliedzis darījumu vai kādas citas saites ar iespējamo kukuļdošanas shēmas radītāju – Martinsonu, tomēr raidījums nu izpētījis, ka 2014. gadā ātro kredītu firma "Mogo" emitēja obligācijas un vēl pirms tās nonāca biržā, obligācijas iegādājās "Rīgas satiksmes" valdē strādājošais Andrejs Požarnovs, kā arī Amerika dēls, bet vēlāk - arī pats Ameriks. Trešā daļa "Mogo" tad jau piederēja šajā adresē reģistrētam Māra Martinsona uzņēmumam.

Biznesa ķēriens

Tiek uzsvērts, ka "Mogo" obligācijas ir vienas no ienesīgākajām Baltijas biržu vērtspapīru sarakstā. To īpašnieki katru gadu procentos saņem desmito daļu no visas obligāciju vērtības. Vienas obligācijas cena ir 1000 eiro un vislielākais ieguvums ir tiem, kuri obligācijas iegādājās pirmie – septiņu gadu laikā līdz vērtspapīru dzēšanai viņi savus sākotnējos ieguldījumus būs palielinājuši par 70%.

Biržā "Mogo" obligācijas kļuva pieejamas 2014. gada novembrī. Bet izlaistas tās tika jau martā, tādēļ zinātāji obligācijas varēja iegādāties vairāk nekā pusgadu iepriekš. Starp viņiem bija arī Agris Ameriks un Andrejs Požarnovs.

Savukārt vēlāk akcijas nopirka arī Ameriks vecākais, kura īpašumā pirms gada bija "Mogo" obligācijas 2,5 miljonu eiro vērtībā, bet 2017. gadā viņš procentos no "Mogo" saņēma 200 tūkstošus eiro, savukārt no "4Finance" - 35 250 ASV dolārus.

Ceļi ved uz Maltu

"4Finance" izveidotāji un "Mogo" akcionāri ir Aigars Kesenfelds, Māris Keišs, Kristaps Ozols un Alberts Polis, kuri firmas reģistrējuši tajā pašā adresē Maltā, kur Martinsona īpašumu pārņēmēja Jekaterina Nikuļina.

Raidījums arī norāda, ka šī adrese Latvijas Uzņēmumu reģistrā atrodamos dokumentos minēta tikai vēl vienā gadījumā. Te juridiskā adrese deklarēta arī Nila Ušakova (S) ārštata padomnieka, apdrošināšanas nozares uzņēmēja Ērika Teilāna uzņēmumam "Septentrio Holdings".

Ameriks sarunu "Nekā personīga" atteica.

Tomēr, lai gan "Mogo" īpašnieki ir paslēpti ārvalstu uzņēmumos, tomēr "Nekā personīga" izdevies noskaidrot, ka laikā, kad Rīgas pašvaldības amatpersonas sāka iegādāties šīs firmas vērtspapīrus, Martinsonam tajā piederēja trešā daļa akciju, liecina Luksemburgā notikušas akcionāru sapulces protokols. Pēc 2014. gadā atklātībā nākušās būvnieku PVN krāpšanas lietas Martinsons no saviem uzņēmumiem pazuda. Par īpašnieku kļuva viņa dēls, bet vēlāk daļa pārdota kādam Maltas uzņēmumam, kur patiesā labuma guvēja ir kāda Jekaterina Nikuļina.