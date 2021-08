Apdrošinātāji: OCTA nozare pakāpeniski atgriežas pirmspandēmijas līmeni, aug atlīdzības vidējā summa

Šī gada pirmajā ceturksnī vērojams būtisks kritums visos galvenajos OCTA nozares rādītājos, salīdzinot ar pērnā gada pirmajiem trim mēnešiem, savukārt 2021.gada otrajā ceturksnī OCTA tirgus pakāpeniski atgriežas pirmspandēmijas līmenī, liecina Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju biroja (LTAB) statistika.

Salīdzinot 2020. gada 1.ceturkšņa un šā gada 1.ceturkšņa datus, secināms, ka samazinājums vērojams gandrīz visos būtiskajos OCTA darbības rādītājos. Sarucis gan apdrošinātājiem pieteikto negadījumu skaits (attiecīgi no 7220 uz 7130), gan zaudējumu pieteikumu skaits (attiecīgi no 10407 uz 9750). Samazinājusies arī izmaksāto atlīdzību summa (attiecīgi no 15,84 miljoniem eiro uz 13,88 miljoniem eiro). Rādītājs, kurš nemainīgi turpina kāpt gadu no gada, ir vidējās atlīdzības summa par negadījumu, kas 2020. gada 1.ceturksnī bija 954 eiro, bet šī gada 1.ceturksnī 1081 eiro.

"LTAB apkopotā statistika par gada pirmo ceturksni liecina, ka OCTA tirgus ir piedzīvojis ievērojamu kritumu saistībā ar COVID-19 radītajiem ierobežojumiem. Tikmēr otrā pusgada statistika parāda, ka gan privātpersonas, gan uzņēmumi pakāpeniski pārvar ierobežojumus un grūtības, un atgriežas pirmspandēmijas līmenī," skaidro LTAB valdes priekšsēdētājs Jānis Abāšins.

Statistika par 2021.gada 6 mēnešiem rāda, ka apdrošinātājiem pieteikto negadījumu skaits audzis no 13933 pērnā gada pirmajā pusē uz 14754 šogad. Zaudējumu pieteikumu skaits pieaudzis no 18968 uz 19021. Izmaksāto atlīdzību summa gan nedaudz samazinājusies (no 27,93 miljoniem eiro uz 25,76 miljoniem eiro), taču joprojām turpina kāpt vidējā atlīdzība – no 1153 eiro pērnā gada pirmajā pusgadā uz 1193 eiro šā gada pirmajā pusē, kas atkal ir vēsturiski augstākā vidējās atlīdzības summa.

"OCTA jomas izaugsme ir tieši saistīta ar COVID-19 pandēmijas tālākajiem iespējamajiem ierobežojumiem. Ja transporta nozare šī gada nogalē atkal būs spiesta rēķināties ar ierobežojumiem, ievērojama izaugsme OCTA segmentā nav prognozējama. Tajā pat laikā jāatzīmē, ka iedzīvotāji un uzņēmēji pielāgojas situācijai, ko apliecina reģistrēto transportlīdzekļu skaita nemainīgs pieaugums, kuru nav apturējuši arī Covid-19 laikā noteiktie ierobežojumi," skaidro J.Abāšins.

Viņš atzīmē, ka pandēmijas laiks bijis labs brīdis, kad apdrošinātājiem strādāt pie savu sistēmu un pakalpojumu pilnveidošanas: "Varam vērot, ka pēdējā laikā sarūk sūdzību skaits par apdrošinātāju darbību un pieņemtajiem lēmumiem. 2019.gada pirmajos 6 mēnešos LTAB saņēma 166 sūdzības, 2020.gada pirmajā pusē – 148 sūdzības, bet šajā pusgadā – 118 sūdzības."

1997. gadā Latvijā tika ieviesta OCTA sistēma. Tiesības veikt OCTA apdrošināšanu Latvijā ir AAS "Balta", AAS "Baltijas Apdrošināšanas Nams", AAS "BTA Baltic Insurance Company", "Compensa Vienna Insurance Group" ADB Latvijas filiāle, "ERGO Insurance" SE Latvijas filiāle, ADB "Gjensidige" Latvijas filiāle, "If P&C Insurance" AS Latvijas filiāle un "Swedbank P&C Insurance" AS Latvijas filiāle.