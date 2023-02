ASV akciju cenas krīt, bet pieaug Eiropā

Akciju cenas ceturtdien kritās Volstrītā, bet pieauga Eiropas biržās, savukārt britu mārciņas vērtība palielinājās, Anglijas Bankas vadītājam paužot bažas par inflāciju.

Volstrītas indeksi uzsāka tirdzniecības sesiju ar kāpumu, samazinoties ASV Finanšu ministrijas 10 gadu obligāciju ienesīgumam, bet tas vēlāk pieauga un indeksu kāpumu nomainīja kritums.

Londonas biržas indekss pieauga, uz kādu laiku pirmoreiz pārsniedzot 8000 punktu atzīmi. Palielinājās arī Parīzes un Frankfurtes biržu indeksi.

Šveices otrās lielākās bankas "Credit Suisse" akcijas cena kritās par gandrīz 15% pēc tās ziņojuma par neto zaudējumiem 7,3 miljardu Šveices franku (7,4 miljardu eiro) apmērā 2022.gadā, kas ir lielākie gada zaudējumi kopš 2008.gada globālās finanšu krīzes.

Britu mārciņas vērtība pret ASV dolāru pieauga par vairāk nekā 1% pēc Anglijas Bankas vadītāja Endrū Beilija paustām bažām par pastāvīgi augsto inflāciju. Lai gan inflācijas līmenis Lielbritānijā decembrī samazinājās līdz 10,5%, tas vēl arvien ir starp augstākajiem pēdējo 40 gadu laikā.

ASV biržu indekss "Dow Jones Industrial Average" ceturtdien kritās par 0,7% līdz 33 699,88 punktiem, indekss "Standard & Poor's 500" saruka par 0,9% līdz 4081,50 punktiem, bet indekss "Nasdaq Composite" samazinājās par 1,0% līdz 11 789,58 punktiem.

Londonas biržas indekss FTSE 100 ceturtdien pieauga par 0,3% līdz 7911,15 punktiem, Frankfurtes biržas indekss DAX 30 kāpa par 0,7% līdz 15 523,42 punktiem, bet Parīzes biržas indekss CAC 40 palielinājās par 1,0% līdz 7188,36 punktiem.

Ņujorkas biržas elektroniskajā tirdzniecībā WTI markas jēlnaftas cena ceturtdien kritās par 0,5% līdz 78,06 ASV dolāriem par barelu. "Brent" markas jēlnaftas cena Londonas biržā saruka par 0,7% līdz 84,50 dolāriem par barelu.

Nīderlandes biržā "Title Transfer Facility" (TTF) dabasgāzes cena ceturtdien kritās par 1,78% līdz 52,73 eiro par megavatstundu.

Eiro vērtība pret ASV dolāru ceturtdien pieauga no 1,0712 līdz 1,0739 dolāriem par eiro, britu mārciņas vērtība pret ASV dolāru kāpa no 1,2072 līdz 1,2117 dolāriem par mārciņu, bet ASV dolāra vērtība pret Japānas jenu palielinājās no 131,40 līdz 131,56 jenām par dolāru. Eiro vērtība pret britu mārciņu kritās no 88,74 līdz 88,60 pensiem par eiro.