Augusts bija ļoti interesants mēnesis. No vienas puses bija bažas par Delta varianta izplatību, no citas puses bija skolas tuvošanās laiks un visi ar to saistītie uztraukumi un satraukumi, taču vēl pavisam no citas puses bija optimisms Baltijas biržās.

Ja jūlijā lielākos pieaugumus uzrādīja "jaunās ekonomikas" uzņēmumi, tad augustā ievērojamus pieaugumus uzrādīja vecās ekonomikas pārstāvji – ražojošie uzņēmumi un bankas. Protams, ne visiem var iet spīdoši, tāpēc arī šomēnes neesam iztikuši bez kritumiem. Arī "Olainfarm" sāga augustam neļāva būt garlaicīgam. Bet par visu pēc kārtas.

Veiksminieki

Izteikts līderis ar 58,6% akcijas cenas pieaugumu augustā bija "SAF Tehnika". Uzņēmums ziņoja par lieliskiem finanšu rezultātiem, noslēdzot finanšu gadu un 4. ceturksni. Jāatzīmē, ka "SAF Tehnikai" finanšu gads nesakrīt ar kalendāro gadu. Iepriekšējā finanšu gadā šis uzņēmums pamanījās nopelnīt 4,15 miljonus eiro, vēl iepriekšējā gadā peļņa bija vien 476 tūkstoši eiro, attiecīgi peļņa ir pieaugusi 8,7 reizes.