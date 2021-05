Banka 'Citadele' piešķīrusi divu miljonu eiro aizdevumu 'Amserv Motors'

Banka "Citadele" piešķīrusi divu miljonu eiro aizdevumu "Toyota" un "Lexus" automašīnu oficiālajam izplatītājam Latvijā un Igaunijā "Amserv Motors", pavēstīja bankā.

Bankā norādīja, ka aizdevumu divu miljonu eiro apmērā "Amserv Motors" investējis transportlīdzekļu iegādē, īpašu uzsvaru liekot uz hibrīdauto un elektroauto klases automobiļiem.

"Mūsu nozare pandēmijā būtiski cieta, taču, pieaugot vakcinācijas tempiem un mazinoties ierobežojumiem, pircēji un tirgus sāk atkopties. Novērojam pieaugošu interesi gan jaunu, gan lietotu auto pārdošanas segmentā. Pateicoties bankas "Citadele" līdzfinansējumam, mums ir izdevies krietni papildināt savu mazlietoto un arī jauno automašīnu piedāvājumu," pauda "Amserv Group" finanšu direktors Tonu Vanajūrs.

Viņš arī norādīja, ka interese par videi draudzīgākiem automobiļiem ar katru gadu palielinās, kas atspoguļojas gan pārdošanas rādītājos, gan ikdienas komunikācijā no privātpersonu un korporatīvo klientu puses. "Jau šobrīd varam novērot, ka hibrīdu un elektroauto klase mērķtiecīgi veic savu izrāvienu un attālinās no iekšdedzes dzinēju automašīnām, tāpēc šis segments būs viens no mūsu galvenajiem attīstības virzieniem arī turpmāk. Par šīs auto klases potenciālu liecina fakts, ka, pandēmijas ietekmē samazinoties pārdoto auto apmēram, elektroauto kategorija piedzīvoja vismazāko kritumu," klāstīja "Amserv Group" pārstāvis.

2020. gadā jauno auto tirdzniecībā 31% "Amserv Motors" klientu Latvijā izvēlējušies iegādāties hibrīdauto, kamēr gadu iepriekš šis īpatsvars bija nepilni 28%. Savukārt Igaunijā iegādāties hibrīdauto pērn izlēmuši 38,5% "Amserv Motors" klientu.

"Abās valstīs - Latvijā un Igaunijā arī novērojams pieprasījuma kāpums mazlietotām automašīnām, kuras ir ekonomiskas un vecumā līdz trim gadiem. Mēs šo skaidrojam ar cilvēku vēlmi pandēmijas laikā maksimāli izvairīties no pārvietošanās sabiedriskajā transportā," piebilda Vanajūrs.

Kompānija "Amserv Motors" reģistrēta 1998.gadā, un tās pamatkapitāls ir 481 740 eiro, liecina "Firmas.lv" informācija. Kompānijas vienīgā īpašniece ir Igaunijas "Amserv Auto", bet tās patiesie labuma guvēji ir Igaunijas pilsoņi Raivo Kutts un Raivo Āvisto. 2019.gadā "Amserv Motors" apgrozījums bija 44,908 miljoni eiro, bet kompānijas peļņa bija 902 311 eiro. Kompānijas 2020. gada finanšu rezultāti pagaidām nav publiskoti.

Pēc aktīvu apmēra banka "Citadele" ir otra lielākā banka Latvijā. Tās obligācijas ir iekļautas biržas "Nasdaq Riga" parāda vērtspapīru sarakstā. Bankas akcionāri ir ASV investīciju kompānijas "Ripplewood" meitaskompānija "RA Citadele Holdings LLC" un starptautisku investoru grupa (75% plus viena akcija) un Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības banka (25% mīnus viena akcija).