Britu mārciņas vērtība pieaug, akciju cenas kāpj

Britu mārciņas vērtība pret ASV dolāru pirmdien pieauga, bet akciju cenas ASV un Eiropas biržās kāpa.

Lielbritānijas jaunais finanšu ministrs Džeremijs Hants pirmdien atcēla lielāko daļu ekonomikas paketes, par kuru premjerministres Lizas Trasas valdība paziņoja vien pirms dažām nedēļām, un līdz ar to tika atcelti gandrīz visi nodokļu samazināšanas plāni.

Šis solis iedrošināja tirgus, kur britu māciņas vērtība pret ASV dolāru iepriekš bija sarukusi līdz visu laiku zemākajam līmenim, bet pirmdien tā pieauga par vairāk nekā 2%.

"Neviena valdība nevar kontrolēt tirgus, bet katra valdība var dot drošību par publisko finanšu ilgtspējību," televīzijas uzrunā sacīja Hants.

"Tirgi pozitīvi reaģē uz jaunā finanšu ministra plāniem atcelt gandrīz visus nodokļu samazinājumus, par kuriem paziņoja viņa priekšgājējs," atzīmēja "Interactive Investor" investīciju vadītāja Viktorija Skolara.

ASV biržu indekss "Dow Jones Industrial Average" pirmdien pieauga par 1,9% līdz 30 185,82 punktiem, indekss "Standard & Poor's 500" kāpa par 2,7% līdz 3677,95 punktiem, bet indekss "Nasdaq Composite" palielinājās par 3,4% līdz 10 675,80 punktiem.

Londonas biržas indekss FTSE 100 pirmdien pieauga par 0,9% līdz 6920,24 punktiem, Frankfurtes biržas indekss DAX 30 kāpa par 1,7% līdz 12 649,03 punktiem, bet Parīzes biržas indekss CAC 40 palielinājās par 1,8% līdz 6040,66 punktiem.

Ņujorkas biržas elektroniskajā tirdzniecībā WTI markas jēlnaftas cena pirmdien kritās par 0,2% līdz 85,46 ASV dolāriem par barelu. "Brent" markas jēlnaftas cena Londonas biržā saruka par mazāk nekā 0,1% līdz 91,62 dolāriem par barelu.

Eiro vērtība pret ASV dolāru pirmdien pieauga no 0,9722 līdz 0,9840 dolāriem par eiro, britu mārciņas vērtība pret ASV dolāru kāpa no 1,1172 līdz 1,1351 dolāram par mārciņu, bet ASV dolāra vērtība pret Japānas jenu palielinājās no 148,67 līdz 149,03 jenām par dolāru. Eiro vērtība pret britu mārciņu kritās no 87,02 līdz 86,66 pensiem par eiro.