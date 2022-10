Deputāti tomēr nolemj neieguldīt 7% fondēto pensiju līdzekļus mājvietu investīcijās

Saeima šodien galīgajā lasījumā pieņēma grozījumus Valsts fondēto pensiju likumā, tomēr atsakoties no iepriekš otrajā lasījumā atbalstītā labklājības ministra Gata Eglīša (K) priekšlikuma, kas būtu paredzējis no 2024. gada ne mazāk kā 7% no fondēto pensiju līdzekļiem ieguldīt Latvijas dzīvojamā fonda atjaunošanas vai līdzīgās investīcijās.

Reizē likumā noteikts, ka fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldītājam būs nodrošina, ka attiecībā uz katru ieguldījumu plānu tā prospektā un fondēto pensiju shēmas dalībniekam paredzētās pamatinformācijas dokumentā jāpublisko finanšu instrumentos Latvijā veicamo ieguldījumu politika. Attiecīgā norma spēkā stāsies 2023. gada 1. janvārī.

Tāpat gada pārskatā būs jānorāda plānotie mērķi un sasniegtie rezultāti par fondēto pensiju shēmas līdzekļu ieguldīšanu Latvijā. Šīs normas piemērošanu sāks attiecībā uz pārskatu sagatavošanu par 2023. gadu.