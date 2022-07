'Euribor' pieaugums palielina privātpersonu interesi par fiksētu procentu likmi

Pēc septiņu gadu pārtraukuma "Euribor" procentu likme ir pārsniegusi nulli, un tiek prognozēts, ka vidējais mājokļa kredīta ikmēneša maksājums šogad varētu palielināties par aptuveni 25 līdz 50 eiro atkarībā no kredīta atlikuma un "Euribor" likmes apjoma. Kopš 2015. gada "Euribor" likme bija negatīva, taču, ņemot vērā augsto inflāciju, Eiropas Centrālā banka pakāpeniski palielinās aizdevumu procentu likmes, lai visā Eiropā stabilizētu cenas. "Luminor" bankas novērojumi liecina, ka interese par iespēju saņemt hipotekāro kredītu ar fiksēto procentu likmi pieaug.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Saņemot aizdevumu, kredīta procentu likmi veido tā nemainīgā daļa, kas tiek noteikta līguma slēgšanas brīdī, un mainīgā daļa jeb "Euribor". Tā ir Eiropas starpbanku tirgus procentu likme, ar kādu eirozonas bankas ir gatavas aizdot līdzekļus eiro valūtā citām bankām. Atkarībā no līguma "Euribor" likmi periodiski pārskata – visbiežāk reizi trijos vai sešos mēnešos.

"Finanšu tirgus dalībnieki prognozē, ka "Euribor" šogad un arī nākamgad varētu turpināt kāpumu. Ikmēneša maksājuma pieaugums būs atkarīgs no aizdevuma apmēra, piemēram, ja klientam aizdevuma atlikums ir 100 000 eiro un atlicis maksāt vēl 15 gadus pie "Euribor" likmes palielinājuma līdz 1%, ikmēneša maksājums palielināsies par aptuveni 50 eiro, savukārt ja aizdevums ir 50 000 eiro, tad tā izmaksas var pieaugt par aptuveni 25 eiro. "Euribor" likme var palielināties vai samazināties atkarībā no tirgus situācijas, un tā kalpo kā tirgu stabilizējošs faktors. Vēsturiski "Euribor" likmes ir bijušas pakļautas lielām svārstībām - augstākā 6 mēnešu "Euribor" likme ir bijusi 5,4 procenti 2008. gada oktobrī," teic "Luminor" mājokļu kreditēšanas eksperts Kaspars Sausais.

Bankas eksperts uzsver, ka septiņus gadus "Euribor" likme ir bijusi negatīva, tāpēc nereti banku klienti ir pielāgojuši savu mājsaimniecības budžetu kredīta ikmēneša maksājumam un nebija plānojuši, ka, augot "Euribor" , pieaugs arī ikmēneša kredīta maksājums. Kā liecina Finanšu nozares asociācijas dati, pagājušā gada beigās izsniegtais finansējums mājokļiem sasniedza teju 4,5 miljardus eiro.

Lai nodrošinātos pret procentu svārstībām un izvairītos no maksājuma pieauguma, "Luminor" klientiem ar mainīgu procentu likmi no šī gada jūlija būs iespēja to fiksēt un vairākus gadus saglabāt nemainīgu. Pakalpojums būs pieejams gan jauniem, gan jau esošiem aizdevumiem, kredīta procentu likmi fiksējot uz laiku līdz 5 gadiem.

"Pieņemot lēmumu par procentu likmes fiksēšanu, nepieciešams veikt individuālu situācijas analīzi un novērtējumu, jo jāatceras, ka fiksētā procentu likme būs augstāka par tajā laikā spēkā esošo mainīgo procentu likmi. Savukārt fiksētas likmes priekšrocība ir tā, ka klienti precīzi zina ikmēneša maksājuma apmēru vairākus gadus uz priekšu. Perioda beigās saskaņā ar līguma noteikumiem tiks piemērota mainīga procentu likme, ja vien nav vienošanās par turpmāku fiksētas procentu likmes noteikšanu. Mūsu novērojumi liecina, ka klientu interese par iespēju saņemt hipotekāro kredītu ar fiksēto procentu likmi pieaug," skaidro Sausais.

Provizorisks vidējais maksājums eiro mēnesī atkarībā no "Euribor" lieluma