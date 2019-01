Ieviests maksājumu limits 'Swedbank' kodu kartēm

Līdz ar stingrākām ES prasībām attiecībā uz klientu digitālu autentifikāciju šā gada 9. septembrī AS "Swedbank" pārtrauks kodu karšu izmantošanu.

Kā uzsver bankā, lai novērstu risku, ka daļa klientu nokavē slēgšanas brīdi vai atliek pāreju uz pēdējo brīdi, no šī gada pakāpeniski tiek samazināti limiti, virs kuriem apstiprināt maksājumus ar kodu karti nebūs iespējams. No tiem pirmais – 100 eiro dienas maksājumu limits – stājas spēkā no 10. janvāra.

"Swedbank" arī apkopojusi klientu biežāk uzdotos jautājumus par šīm izmaiņām.