'Ignitis' vadītājs: zaļā enerģija nāk ar pavisam citu cenu līmeni

Lietuvas enerģētikas uzņēmums "Ignitis Group" plāno līdz 2030. gadam Latvijā ieguldīt 700 miljonu eiro atjaunojamās enerģijas projektos. Uzņēmuma vadītājs Darjus Maikštēns sarunā ar "Nākotnes kapitālu" sola, ka pirmais no projektiem sāks darboties jau 2025. gadā.

"Šobrīd Latvijā attīstām 1,3 GW lielu atjaunojamās enerģijas portfeli. No tiem 600 MW jau atrodas noslēguma fāzē, kas nozīmē, ka elektrība nonāks tīklā jau 2025. gadā," saka Maikštēns, norādot, ka jau šobrīd uzņēmumam pieder 16% no biznesa klientu (jeb B2B) elektrības tirgus un 12% no privātpersonu (B2C) tirgus daļas, ko Latvijā izplata valstij daļēji piederošais telekomunikāciju uzņēmums "Tet".

Uzņēmuma vadītājs iezīmē, ka lietuviešu enerģijas kompānijai ir lieli plāni Baltijā un tos varēs realizēt izmantojot zaļo enerģiju.

""Ignitis" zīmols vienmēr ir saistīts ar ļoti augstu kvalitāti, klientu atbalstu un produktu elastību. Bet, tā kā mēs attīstāmies arī Latvijā, biznesa centrā ir ļoti liels zaļās enerģijas portfelis," stāsta Maikštēns un piebilst, ka "zaļās enerģijas portfelis rada pilnīgi jaunu cenu līmeni."

Proti, sākotnēji atjaunojamo enerģiju esot bijis dārgi saražot. Tāpēc gan "Ignitis", gan citiem ražotājiem bija vajadzīgs atbalsts no valsts un Eiropas fondiem, taču tehnoloģijām attīstoties situācija ir mainījusies.