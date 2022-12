Investori bažīgi par 'airBaltic' finansiālo nākotni; uzņēmums atzīst, ka ir grūti laiki

Lai gan nedz nacionālā aviokompānija “airBaltic”, nedz tās akciju daļu turētāja Satiksmes ministrija par uzņēmuma nākotni, neskatoties uz finanšu un enerģētikas krīzi, bažas publiski nepauž, starptautiskie tirgi ir skeptiskāki. Aviokompānijas obligāciju cenas kopš šī gada pavasara svārstās 30% robežās, kas nozīmē, ka šo parādsaistību turētāji ir bažīgi par lidsabiedrības spēju 2024. gadā segt savas finanšu saistības.

Obligācijas ir vērtspapīrs, kas nosaka, ka to izdevējs, piemēram, valsts vai uzņēmums, apņemas pēc noteikta laika visiem obligāciju turētājiem atmaksāt obligāciju vērtību un arī noteiktu procentu apjomu.

Šis ir populārs finanšu instruments, ko izmanto uzņēmumi vai valstis, lai iegūtu finanšu līdzekļus. Tradicionāli obligācijas tiek uzskatītas par drošāku investīciju, ja salīdzina ar akcijām vai ļoti nedrošajām kriptovalūtām. Tām arī ir mazāks ienesīgums. Piemēram, ASV Valsts kases obligācijas, kas tiek izdotas uz desmit gadiem, piedāvā ienesīgumu 3,517%. Salīdzinājumam, vidējais akciju indeksu ienesīgums vēsturiski gadā ir ap 10%. Tātad no 100 eiro aizdevuma akciju tirgos investors var nopelnīt 10 eiro, bet no ASV obligācijām – 3 eiro un 51 centu.