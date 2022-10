Tehnoloģiju eksperts Kristaps Skutelis stāsta – lai gan darba vajadzībām ar dažādiem maziem eksperimentiem, piemēram, kriptovalūtām, bija nodarbojies jau iepriekš, nopietni investīcijām sāka pievērsties pērn. Runājot ar "Nākotnes kapitāla" vadītāju Raivi Vilūnu, top skaidrs, ka Skuteļa pieeja ir sabalansēta, pārdomāta un faktiski izklausās kā no finanšu pratības mācību grāmatām.

"Nopietnāka lieta notika pandēmijas laikā," saka Skutelis, smejoties, ka tolaik pārdevis savu "Pajero" un parādījusies "lieka nauda", jo krietni ietaupīts uz regulārajiem auto remontiem. Viņš sāka skatīties akciju virzienā un lēnā garā veidoja savu portfeli. Skutelis atzīst, ka sākumā bijušas daudzas neskaidrības – gan par to, kādas akcijas izvēlēties, gan par to, kā vispār tehniski tas notiek.

"Tā kā es ikdienā sekoju tehnoloģiju tēmai, labāk arī pārzinu, kāda ir nākotnes perspektīva," viņš saka, uzskaitot, ka viņa portfelī ir "Apple", "Microsoft", "Nvidia" un AMD. Starp pirmajiem pirkumiem bijušas arī enerģētikas kompānijas, bet, kā Skutelis pats atzīst, no šīs nozares neko daudz nesaprot un kādā brīdī, kad cenas kritušās, akcijas pārdevis.

Skutelis arī ātri esot sapratis, ka spekulācijas nav viņa lauciņš. Tāpēc pieturas pie tā sauktās "value investing" stratēģijas, jo plāno savu portfeli ilgam periodam. Izvēloties uzņēmumus, kuros investēt, viņš cenšas domāt par to, kādas ir perspektīvas nākotnei. "Tā vienkāršoti runājot, lai stāv pensijai," saka investors, skaidrojot, ka neplāno naudu ņemt ārā no sava portfeļa.