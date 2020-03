Izraugies izcilāko 2019. gada monētu!

Atbalstot #paliecmājās un #Ēkultūra iniciatīvu, Latvijas Banka aicina izmantot šo laiku, lai virtuāli izzinātu mūsu kultūrvēsturiskās vērtības, kas iemūžinātas Latvijas monētās, kā arī balsot par 2019. gada tīkamāko monētu.

Erudīcijas spēle "Izzini Latvijas monētās iekaltās kultūrzīmes" ļaus digitālajā vidē pārbaudīt savas zināšanas par 2019. gadā izlaistajām monētām un vērtībām, par kurām tās stāsta. Savukārt, izvēloties sev tīkamāko monētu un nobalsojot par to aptaujā "Latvijas gada monēta 2019", iespējams kādu no tām laimēt.

Sabiedrības aptauja "Latvijas gada monēta 2019", kas tiek rīkota sadarbībā ar portālu "Delfi" no 2020. gada 23. marta līdz 4. aprīlim, aicina ikvienu balsojot izteikt viedokli, kura no 2019. gadā izlaistajām kolekcijas monētām uzrunā ar māksliniecisko risinājumu, ir emocionāla, oriģināla un tematiski saistoša.

Aptaujas noslēgumā notiks izloze, un reģistrējušies balsojuma dalībnieki varēs laimēt kādu no 2019. gadā izlaistajām kolekcijas monētām. Aptaujas balvu fondā ir 12 monētu.

Aptaujas rezultāti tiks paziņoti 2020. gada 14. aprīlī un publicēti Latvijas Bankas interneta vietnē bank.lv, kā arī portālos "Delfi.lv" un "rus.Delfi.lv".

Papildus sabiedrības balsojumam arī Latvijas Nacionālā mākslas muzeja ekspertu komisija noteiks mākslinieciskā izpildījuma ziņā izcilāko 2019. gada monētu. Būs arī īpaša sabiedrības "Tilde" un Kultūras informācijas sistēmu centra balva.

Latvijas monētas ir augstu novērtētas visā pasaulē, saņemtas daudzas prestižas godalgas, pēdējā no tām – 2020. gada februārī, kad dizainera Artūra Analta veidotā inovatīvā "Medus monēta" tika atzīta par pasaules Gada monētu reprezentablākajā starptautiskajā monētu konkursā "Coin of the Year Awards (COTY)". Arī sabiedrības balsojumā "Latvijas gada monēta 2018" "Medus monēta" ieguva galveno balvu un tika atzīta par izcilāko Latvijas Bankas 2018. gada monētu.

Atbalstot #paliecmājās un #Ēkultūra iniciatīvu, Latvijas Banka aicina virtuāli iepazīt 2019. gadā izlaisto kolekcijas monētu stāstus par Latvijai svarīgām tēmām – kultūru, vēsturi, dabu un cilvēkiem.

Kolekcijas monēta "Kaķīša dzirnavas" mudina atcerēties un no jauna pārlasīt iemīļotākās literārās pasakas, arī Kārļa Skalbes literāros darbus. Neparastas formas sudraba monēta "Niklāvs Strunke" aicina doties vizuālās mākslas pasaulē un iepazīt Niklāva Strunkes mākslu un dzīvesstāstu. Divu autoru veidotā kolekcijas monēta "Meža veltes" stāsta par mūsu tradīcijām un dabas bagātībām, savukārt patriotiskā monēta "Brīvības cīņas (1918–1920)" nes izzinošu vēstījumu tiem, kuri interesējas par Latvijas vēsturi.

Tāpat aicinām virtuāli iepazīt arī citu kolekcijas monētu videostāstus, kuros var atrast gan mākslinieku sajūtas un pārdomas, veidojot monētas, gan viņu viedokli par tajās atspoguļotajām vērtībām, Latvijas Bankas "YouTube" kanālā.

Ja ir vēlme pašam mēģināt radīt mākslas darbu, Latvijas Banka piedāvā arī monētu mākslinieku padomus zīmēšanā.













Erudīcijas spēle "Izzini Latvijas monētās iekaltās kultūrzīmes", kurā Latvijas Banka aicina pārbaudīt savas zināšanas un uzzināt vairāk par kultūras vērtībām, kas atspoguļotas kolekcijas monētās, norisināsies sadarbībā ar sabiedrību "Tilde", Kultūras informācijas sistēmu centru un Latvijas bibliotēkām portālā Letonika.lv. Pieci spēlētāji, kā arī piecas aktīvākās bibliotēkas savā īpašumā iegūs kolekcijas monētu "Brīvības cīņas (1918–1920)".