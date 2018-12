Jaunais īpašnieks ieķīlājis tirdzniecības centra 'Dole' kapitāldaļas

Uzņēmums "Premier Estates LTD", kas pirms nepilnas nedēļas kļuva par tirdzniecības centra "Dole" īpašnieku, ieķīlājis tam piederošās SIA "Tirdzniecības centrs "Dole"" kapitāldaļas, ziņo "Lursoft" Klientu portfelis.

SIA "Tirdzniecības centrs "Dole"" ir tirdzniecības centra "Dole" īpašnieks, apsaimniekotājs un attīstītājs, un šonedēļ kļuva zināms, ka tam mainījušies īpašnieks.

Jaunais tirdzniecības centra īpašnieks 20. decembrī reģistrējis divas komercķīlas. Ar vienu komercķīlu ieķīlātas SIA "Premier Estates LTD" piederošās 1 180 983 SIA "Tirdzniecības centrs "Dole"" kapitāldaļas, savukārt ar otru komercķīlu ieķīlāta visa SIA "Tirdzniecības centrs "Dole"" manta.

Abu komercķīlu ņēmējs ir AS "Luminor Bank", parādnieks – SIA "Premier Estates LTD", un tām ir vienāda nodrošinātā prasījuma maksimālā summa – 6,175 miljoni eiro. Komercķīlas nodrošina prasījumus, kas izriet no starp banku un uzņēmumu noslēgtā kredīta līguma.

"Lursoft" izziņa liecina, ka SIA "Tirdzniecības centrs "Dole"" dibināts 1999. gadā, tā pamatkapitāls ir 1 180 983 eiro. Uzņēmuma apgrozījums 2017. gadā bija 982 tūkstoši eiro, un tā peļņa pēc nodokļiem bija 275 tūkstoši eiro.

Savukārt SIA "Premier Estates LTD" dibināts 2008. gadā, un tā pamatkapitāls ir 2 548 416 eiro. Uzņēmums nodarbojas ar nekustamā īpašuma iznomāšanu un apsaimniekošanu.

SIA "Premier Estates LTD" radniecīgs uzņēmums ir SIA "Premier Restaurants Latvia", kas Latvijā pārvalda ātrās ēdināšanas uzņēmuma "McDonald's" tīklu. SIA "Premier Estates LTD" apgrozījums 2017. gadā bija 368 tūkstoši eiro, un uzņēmuma peļņa bija 124 tūkstoši eiro.