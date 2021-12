Jauniešu fiziskās un mentālās veselības stiprināšanas projektiem piešķirs 50 000 eiro

AS "Swedbank" gada nogalē atbalstīs piecas nevalstiskās organizācijas un to projektus, kuru mērķis ir stiprināt jauniešu mentālo un fizisko veselību. Projektam "Miljons sveču grupu māja" (realizē biedrība "Latvijas Kustība par neatkarīgu dzīvi"), Pusaudžu resursu centram (nodibinājums "Bērnu slimnīcas fonds") , biedrībai "House of Hope", biedrībai "Ogle" un biedrībai "Papardes zieds" savu darbinieku vārdā ziedos 50 000 eiro, informē bankas pārstāvji.

Jau par tradīciju kļuvis atbalsta sadalē iesaistīt "Swedbank" darbiniekus. Lai izvēlētos kādā apmērā atbalstīt kādu no projektiem, "Swedbank" darbinieki divas nedēļas balso par viņuprāt nepieciešamāko problēmas risinājumu un projektu, kas būtu atbilstošākais. Tieši šī iemesla dēļ, lai arī projektu bija daudz un risinājumi dažādi, lielāko atbalstu saņēma projekts "Miljons sveču grupu māja".

"Pandēmijas laiks ir bijis izaicinājums visiem. Mājsēdes un pārvietošanās ierobežojumi ir ne tikai bijuši pārbaudījums pieaugušajiem, bet īpaši jau bērniem un jauniešiem. Tikt galā ar attālinātajām mācībām, vienlaikus saskaroties ar draugu trūkumu, socializēšanās iespēju iztrūkumu, milzīgo neziņu un ierasto aktivitāšu trūkumu, ir atstājušas neizdzēšamu ietekmi uz jauniešu mentālo un fizisko veselību. Tāpēc esam pateicīgi nevalstiskajām organizācijām, kuras rūpējas par jauniešu veselību un vēlamies palīdzēt stiprināt šo organizāciju projektus arī ar "Swedbank" darbinieku izvēlētu ziedojumu", saka Lauris Mencis, "Swedbank Latvija" valdes loceklis.

Tikmēr Inga Šķestere, biedrības "Latvijas Kustība par neatkarīgu dzīvi" valdes priekšsēdētaja stāsta, ka "Grupu māja būs vieta, kur jaunieši ar smagiem attīstības traucējumiem varēs dzīvot ģimeniskā un terapeitiskā vidē, saņemt mūsdienīgu sociālās rehabilitācijas pakalpojumu un augstas kvalitātes aprūpi. Mājas būvniecībai ir nepieciešams liela apjoma finansējums un viena no aktivitātēm, ar kuras palīdzību finanšu līdzekļi tiek krāti, ir sveču gatavošana Sveču darbnīcā, kur ikdienā darbojas arī mūsu jaunieši. Tomēr, ja finanšu līdzekļi būtu jāsavāc tikai ar sveču izgatavošanu un realizāciju, tas prasītu vismaz 50 gadus. Tik daudz laika mums nav, tāpēc ļoti nozīmīgs ir katrs ziedojums, kas palīdz tuvoties sapnim par "Grupu māju". Pateicoties mūsu atbalstītājiem, esam jau iegādājušies zemi "Grupu mājas" celtniecībai, zemes gabals ir sagatavots būvniecībai, lai iespējami ātri uzsāktu mājas celtniecību. Nākamais solis ir izstrādāt detalizētu būvprojektu un sākt tā saskaņošanu atbildīgajās institūcijās, lai 2022.gada otrajā pusē jau varētu uzsākt "Grupu mājas" būvniecību!"