Pandēmija jau divus gadus liek mums dzīvot ar ierobežojumiem, bet tiem sekojuši nebijuši lieli mājsaimniecību uzkrājumi visā pasaulē. Likumsakarīgi, ka arvien vairāk cilvēku šogad sākuši apsvērt ieguldīšanu, lai šī iekrātā nauda neietu zudībā, bet pelnītu. Tieši tāpēc, lai palīdzētu saviem abonentiem ieguldīt gudri, "Delfi Bizness" septembrī uzsāka raidījumu sēriju "Nākotnes kapitāls", kurā AS "Delfi" valdes priekšsēdētājs Konstantīns Kuzikovs ik mēnesi akcijās iegulda 200 eiro no privātajiem līdzekļiem, bet skatītāji var sekot viņa portfelim, kā arī mācīties ieguldīšanu no pašiem pamatiem, uzklausot neatkarīgā finanšu eksperta Kaspara Peisenieka ieteikumus.

Taujāts, kāpēc pats sācis ieguldīt akcijās, raidījuma vadītājs Konstantīns Kuzikovs, saka, ka viņam bijuši trīs iemesli: "Pirmkārt, tas ir interesanti! Tas ļauj man saprast, vai manas prognozes par to, kas varētu notikt ekonomikā, realizēsies vai ne. Kad man izdodas ar savu prognozi trāpīt, man ir ļoti liels prieks, plus es varu vēl nopelnīt.

Otrkārt, man jau sen bija viena pasīva investīcija un pārliecinājos, ka 10 gadu laikā var vidēji sasniegt 7% gada ienesīgumu. Man kļuva interesanti, vai, ieguldot savu laiku, es varu sasniegt vēl lielāku ienesīgumu. Treškārt, inflācijas pieaugums. Neko nedarīt ar naudu nozīmē katru gadu zaudēt vismaz 3% no tās vērtības. Bet tagad inflācijas procents ir vēl lielāks. Tāpēc investīcijas ļaus vismaz apturēt inflāciju."

Nepilnu četru mēnešu laikā pirmās sezonas laikā tapušas 16 "Nākotnes kapitāla" epizodes, kas ļāvušas mācīties gan skatītājiem, gan arī pašam raidījuma veidotājiem. Lūk, Konstantīna Kuzikova trīs šīs sezonas mācības:

1. Ir grūti uzreiz izvēlēties daudz akciju. Manā gadījumā tas bija 15. Es domāju, ka daudz efektīvāk būtu fokusēties uz 5 līdz 8 uzņēmumiem. Jo bieži mani lēmumi bija balstīti uz ideju, ka obligāti vajag atlasīt 15 akcijas no dažādām nozarēm, nevis labāk izvēlēties mazāk akciju, bet tādas, par ko ir lielākā izpratne.

2. Viena akcija var sabojāt visu. "Tinkoff" bankas akciju es nopirku, kad tā bija visdārgākā – par 108 eiro, tagad cena ir ap 80 eiro. Tās ietekme uz portfeli ir ļoti liela, un tāpēc nav patīkami skatīties uz to, kā mans portfelis performē sliktāk par "S&P500", neskatoties uz to, ka portfelī daudzu akciju cenas aug. Es nepārdodu šo akciju, jo ticu tam, ka ilgtermiņa tehnoloģiski visattīstītāka banka Krievijā rādīs labus rezultātus, kā arī saprotu, ka mans portfelis ir ļoti mazs, tāpēc vēl ir jāpaiet laikam, kad šīs akcijas ietekme samazināsies.

3. Ne vienmēr ekspertu loģiskās prognozes realizēsies. Rudens sākumā izlasīju par pirmo gāzes cenas pieaugumu un nopirku "Shell" akcijas. Uzņēmums aktīvi nodarbojas ar gāzes ražošanu un pārdošanu. Šķita loģiski, un kādu laiku cena tiešām auga. Šī akcija bija otrā no mana enerģētikas segmenta. Pirmā bija "NextEnergy". Uzņēmums, kas fokusēja uz zaļo enerģiju. Laiks parādīja ka paralēli gāzes cenu pieaugumam "Shell" akcijas cena nokrita, bet "NextEnergy" cenas izauga, neskatoties uz to, ka pārdošanas apjomi pēdējā laikā bija zem ekspertu ekspektācijām. Tas tikai nozīmē, ka mēs varam būvēt īstermiņa prognozes, bet tirgus izvēlēsies "citu loģiku". Līdzīgi notika ar "NY Times" akcijām, kuru cena nokrita, neskatoties uz to, ka medijs pabeidza finanšu periodu ar ļoti spēcīgiem pārdošanas rezultātiem.

Šis bijis ļoti dinamisks un daudziem notikumiem bagāts gads, īpaši otrais pusgads, kad akciju cenas gan šāvušās debesīs, gan, koronavīrusa variantu izraisīto bažu ietekmē, gāzušās bezdibenī. Taujāts, kas bijis šogad akciju tirgos, Konstantīns uzsver, ka līdz šim bijis pasīvs ieguldītājs, kas līdz šim īpaši nav sekojis tirgu norisēm. "Vienu interesantu lietu tomēr es varu pieminēt. Vasaras vidū, vēl pirms raidījuma sākuma, investēju "Apple" akcijās. Cena bija 145 ASV dolāri, pēc tam ilgu laiku cena svārstījās starp 145 – 155 dolāriem, un kādu brīdi es nožēloju šo pirkumu, jo pārejo akciju cena auga daudz straujāk. Taču gadu beigas "Apple" cena izauga līdz 176 dolāriem, un tagad tā ir visienesīgākā investīcija mana portfeli, kas izaugusi par vairāk nekā 21% pus gada laikā.

Raidījumā sākumā man bija investīcijas "Accenture" uzņēmumā, un nolēmu tās pārdod, tāpēc ka neko nesaprotu šajā uzņēmumā. Ir jāatzīst, ka šis uzņēmums parādīja stabilu pieaugumu visā rudens periodā. Izskatās, ka šo uzņēmumu nekas neietekmē. Jo, atšķirībā no citām akcijām, "Accenture" lēni, bet augu visu laiku. No vasaras vidus tā cena par akciju no 316 dolāriem izauga līdz 400 dolāriem. Septembrī vienlaicīgi ar "Accenture" akcijām pārdevu arī "Momentus" , kosmosa jaunuzņēmuma, akcijas, tāpēc kā arī no šī biznesa neko nesaprotu. Tas bija pareizi, jo cena nokrita vairāk nekā divas reizes no 10 dolāriem līdz 4,5 dolāriem. Secinājums, dažreiz mēs kļūdāmies, bet dažreiz pieņemam arī pareizus lēmums."

Tomēr Konstantīns Kuzikovs ir apņēmības pilns turpināt ieguldījumus arī nākamajā gadā, darīt to pragmatiski, regulāri un ilgtermiņā, lai īstenotu savu mērķi 10 gadu laikā, ieguldot 24 tūkstošus eiro, nopelnīt 32 tūkstošus eiro meitas studijām.

"Es izlasīju rakstu par "Schwab Center" pētījumu, kurā ar datiem tiek pierādīts, ka starpība starp investuru, kas investēja labākas gada dienās, un to, kas investē katru mēnesī fiksētu summu vai iegulda to pašu summu gada sākumu, ir tikai ap 11%. Tāpēc iesāku izvēlēties pāris akcijas (labāk līdz 5 ne vairāk), un katru mēnesi ieguldīt vienu un to pašu summu. Labāk startēt ar lieliem uzņēmumiem, par kuriem visi zina un cilvēkam pašam ir izpratne, ar ko šie uzņēmumi nodarbojas un kā tiem veicas. Būtiski arī saprast to, ka daudzi baņķieri paredz, ka 2022. gadā notiks tirgus kritums, tāpēc tam ir jāgatavojas morāli. Cilvēkam ir grūti pieņemt to, ka ir jāturpina investēt, pat ja akcijas kļūst lētākas. Bet tieši tāpēc ieguldījumi katru mēnesī ļaus pirkt akcijas gan par augstu, gan par zemo cenu. Rezultātā vidēja cena būs laba un, atgriežoties tirgu pieaugumam, izdosies nopelnīt," iesaka Kuzikovs.

Nākamajā sezonā, kas sāksies 2022. gada janvāra vidū, raidījumā pievienosim vēl vienu akciju portfeli, investējot un sekojot līdzi arī Baltijas tirgiem, kā arī paplašināsim ekspertu loku. Ja vēlies uzdot jautājumus par investīcijām, raksti uz nakotneskapitals@delfi.lv.

Ja arī tu plāno nākamajā gadā sākt ieguldīt vai to jau dari, iesakām noskatīties visus "Nākotnes kapitāla" šīs sezonas raidījumus, lai balstītu savus lēmumus zināšanās.

