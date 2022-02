Pēdējo dienu laikā aizvien biežāk kā vienas no iespējamām sankcijām Krievijai izskan izslēgšana no SWIFT sistēmas. Eksperti norāda, ka tas būtu sāpīgs trieciens valstij un varētu radīt ievērojamus zaudējumus, tomēr pagaidām dažādu ārvalstu avotu prognozes par to, vai tas notiks, vai tomēr nenotiks, atšķiras.

"Delfi Bizness" skaidro – ko nozīmē izslēgšana no SWIFT un kādus zaudējumus tā var radīt Krievijai.