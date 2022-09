Kriptovalūtu pasaules gaidītākais notikums: "Ethereum" samazina emisijas par 99%

Ceturtdien kriptovalūtu pasaule pieredzēja vienu no pēdējos gados gaitītākajiem notikumiem - otrā lielākā kriptovalūta "Ethereum" ir mainījusi savas darbības pamatprincipus, samazinot negatīvo ietekmi uz vidi. Analītiķi pieņem, ka nu tā varētu apsteigt "Bitcoin" popularitātē.

Programmatūras jauninājums, kas pazīstams kā “apvienošana”, mainīs to, kā darījumi tiek pārvaldīti "Ethereum" blokķēdē. Valūtas radītājs Vitaļiks Buķerins ceturtdienas rītā Twitter paziņoja par plāna pabeigšanu, ierakstot “Happy merge all”.

And we finalized!

Happy merge all. This is a big moment for the Ethereum ecosystem. Everyone who helped make the merge happen should feel very proud today.