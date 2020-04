'Latvenergo' koncerna peļņa pieaugusi līdz 94 miljoniem eiro

2019. gadā "Latvenergo" koncerna ieņēmumi ir bijuši 841,6 miljonu eiro apmērā. EBITDA ir samazinājusies par 14% līdz 243,5 miljoniem eiro. Savukārt koncerna peļņa ir pieaugusi par 24% un bija 94,4 miljoni eiro, informē uzņēmums.

EBITDA rādītāju negatīvi ietekmēja par 57,0 miljoniem eiro mazāka peļņas vai zaudējumu aprēķinā atzītā "Latvenergo" TEC jaudas maksājumu kompensācija. Tāpat finanšu rezultātus negatīvi ietekmēja mazāka elektroenerģijas izstrāde Daugavas HES.

"Latvenergo" koncerna darbību un rezultātus 2019. gadā ietekmēja globāli un reģionāli darbības vides faktori. 2019. gadā mūsu reģionā vidējās elektroenerģijas cenas bija zemākas nekā gadu iepriekš, ko noteica hidroloģiskās situācijas uzlabošanās Ziemeļvalstīs gada otrajā pusē, siltāki laika apstākļi un attiecīgi zemāks elektroenerģijas pieprasījums reģionā, zemākas cenas dabasgāzes un ogļu tirgos, kā arī citi faktori. Jāatzīmē, ka pērn Baltijā kopumā bija par 21% zemāka elektroenerģijas izstrāde nekā 2018. gadā. Īpaši samazinājusies elektrības ražošana Igaunijā, kur ierobežota degslānekļa ražotņu darbība, tādēļ pieauga AS "Latvenergo" TEC loma un devums kopējā tirgū.

Aizvadītajā gadā "Latvenergo" koncerna ražotnēs ir saražotas 4 880 GWh elektroenerģijas un 1 842 GWh siltumenerģijas. Otro gadu pēc kārtas "Latvenergo" TEC ir saražots vēsturiski lielākais elektroenerģijas daudzums – 2 780 GWh, kas ir par 5% vairāk nekā 2018. gadā. Augsto TEC izstrādi veicināja elektroenerģijas pieprasījums reģionā, jo 2019. gadā augsto CO 2 emisijas kvotu cenu dēļ tika būtiski samazināta Igaunijas degslānekļa staciju izstrāde. Savukārt "Latvenergo" TEC pēc rekonstrukcijas ir līdz minimumam samazināts CO 2 izmešu apjoms. Degslānekļa elektrostacijās CO 2 emisijas ir ļoti augstas – līdz 1 t/MWh, kamēr "Latvenergo" TEC tās nepārsniedz 0,3 t/MWh. Tāpat laikā, kad Daugavas HES darbību ietekmēja zema ūdens pietece, abas TEC strādāja, lai nodrošinātu elektroenerģijas tirgus pieprasījumu. Savukārt Daugavas HES izstrāde bija 2 047 GWh, kas ir par 14% mazāka nekā pērn. To ietekmēja mazāka ūdens pietece Daugavā.

2019. gadā "Latvenergo" koncerns bija viens no lielākajiem energoapgādes pakalpojumu sniedzējiem Baltijas tirgū. Vienlaikus koncerns paplašinājis darbību jaunos biznesa segmentos: gads bijis īpaši sekmīgs saules paneļu tirdzniecībā. Baltijas valstīs noslēgti vairāk nekā 300 līgumi par saules paneļu pārdošanu un uzstādīšanu, ar būtisku pieaugumu Lietuvas tirgū; augustā "Latvenergo" koncerns uzsāka darbību elektromobilitātes tirgū, atklājot pirmās ātrās elektroauto uzlādes stacijas; Savukārt 2019. gada sākumā "Latvenergo" koncerns uzsāka darbību dabasgāzes tirgū Latvijas mājsaimniecībām. "Latvenergo" koncerna mazumtirdzniecībā pārdotā elektroenerģija 2019. gadā ir 6 505 GWh, no tām ārpus Latvijas pārdotas vairāk nekā trešdaļa.

Kopējais "Latvenergo" koncerna investīciju apjoms 2019. gadā bija 229,4 miljoni eiro, kas, salīdzinot ar 2018. gadu, ir par 8,8 miljoniem eiro vairāk. Tīklu aktīvos investēti 79% no kopējām investīcijām. Savukārt Daugavas HES hidroagregātu rekonstrukcijā 2019. gadā ieguldīti 16,6 miljoni eiro. Rekonstrukcijas programmu plānots īstenot līdz 2023. gadam, un tās kopējās rekonstrukcijas izmaksas pārsniegs 200 miljonus eiro. Līdz 2019. gada beigām līgumu ietvaros veiktās investīcijas ir 166,1 miljoni eiro. Rekonstrukcija nodrošinās hidroagregātu darbību turpmākos 40 gadus.

Finanšu rādītāji, miljonos eiro

2019 2018 Ieņēmumi ** 841,6 838,8 EBITDA 1)** 243,5 281,9 Peļņa 94,4 76,0 Aktīvi 3864,9 3798,8 Pašu kapitāls 2265,5 2320,1 Neto aizņēmumi 2)** 564,0 505,4 Investīcijas 229,4 220,6

1) EBITDA – ieņēmumi pirms procentiem, uzņēmumu ienākuma nodokļa, asociēto sabiedrību peļņas vai zaudējumu daļas, nolietojuma un amortizācijas, un nemateriālo ieguldījumu, un pamatlīdzekļu vērtības samazinājuma;

2) Neto aizņēmumi = aizņēmumi pārskata perioda beigās (izkļaujot pārtraucamo darbību) mīnus nauda un naudas ekvivalenti pārskata perioda beigās (izkļaujot pārtraucamo darbību);

** Izkļauta pārtraucamā darbība (pārvades sistēmas aktīvi) - sk. "Latvenergo" koncerna konsolidētā un AS "Latvenergo" 2019. gada pārskata 30. pielikumu.

Latvijas Republikas Ministru kabinets 2019. gada 8. oktobrī lēma līdz 2020. gada 1. jūlijam veikt pilnīgu elektroenerģijas pārvades sistēmas operatora īpašumtiesību nodalīšanu, visus elektroenerģijas pārvades sistēmas aktīvus, kas pašlaik ir "Latvenergo" meitassabiedrības AS "Latvijas elektriskie tīkli" bilancē, nododot pārvades sistēmas operatoram AS "Augstsprieguma tīkls". Aktīvu piederības maiņa ir plānota ar "Latvenergo" pamatkapitāla samazināšanu, izņemot no "Latvenergo" aktīvu bāzes AS "Latvijas elektriskie tīkli" kapitāldaļas.

2019. gada 15. oktobrī, tai skaitā ņemot vērā plānoto elektroenerģijas pārvades aktīvu nodalīšanu, Moody's pārapstiprināja AS "Latvenergo" kredītreitingu investīciju pakāpes Baa2 līmenī ar stabilu nākotnes perspektīvu.