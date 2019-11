LTV: RNP, visticamāk, būs jāstāv kreditoru rindā 6 miljonu atgūšanai no 'PNB bankas'

Finanšu un kapitāla tirgus komisija (FKTK) devusi negatīvu atbildi uzņēmumam "Rīgas namu pārvaldniekam" par iespēju atgūt maksātnespējīgajā "PNB bankā" iestrēgušos sešus miljonus eiro no Noguldījumu garantiju fonda, neoficiāli zināms Latvijas Televīzijai (LTV).

Tas nozīmē, ka naudas atgūšanai pašvaldības uzņēmumam, visticamāk, būs jāstājas kreditoru rindā.

Raidījums "de facto" iepriekš skaidroja, ka tā esot galvenokārt daudzdzīvokļu māju īpašnieku nauda, kuru RNP tikai turējis, tāpēc uzņēmums pats uzskata, ka klientiem būs tiesības uz valsts garantēto atlīdzību izmaksu, jo nevienam summa nepārsniedz 100 000 eiro.

Uzņēmums gan to komentēt pašlaik atsakās un norāda, ka sarakste turpinoties. Arī par "Rīgas namu pārvaldnieku" atbildīgais vicemērs Vadims Baraņņiks uzsver, ka uzņēmums komisijai iesniegs papildu informāciju.

"Šobrīd Rīgas namu pārvaldnieks to arī aktīvi gatavo. Līdz ar to nevar būt nekādas runas par to, ka RNP novilcina situāciju un vienkārši kaut ko gaida. RNP pieliks absolūti visas pūles, lai to naudu pēc iespējas ātrāk un lielākā apjomā atgūtu," LTV sacīja Baraņņiks.

"Mūsu atbildē tā arī ir, ka mēs pasakām, un to mēs sakām vienmēr – ja būs kāda papildu informācija, mēs vienmēr esam gatavi [jautājumu] izskatīt vēlreiz, ņemot vērā jauno informāciju, ja tā būs mūsu rīcībā," norāda FKTK pārstāve Jeļeva Lebedeva.

Jau ziņots, ka "PNB bankas" darbība ir apturēta no 15. augusta. Banka atzīta par maksātnespējīgu.

Eiropas Centrālā banka kā "PNB bankas" tiešais uzraugs 15. augustā nolēma atzīt "PBN banku" par tādu finanšu iestādi, kas ir nonākusi vai nonāks finanšu grūtībās.

Savukārt Eiropas Vienotā noregulējuma valde pieņēma lēmumu neveikt "PNB bankas" noregulējumu, kas nozīmē neveikt pasākumus, lai bankas darbību stabilizētu.

Ņemot vērā minēto un rūpējoties par bankas klientu noguldījumu aizsardzību, FKTK padome ārkārtas sēdē nolēmuma apturēt finanšu pakalpojumu sniegšanu "PNB bankā" un lēma par noguldījumu nepieejamību.

Eiropas Centrālā banka kā "PNB bankas" tiešais uzraugs pieņēmis šādu lēmumu, konstatējot, ka banka nav ievērojusi regulējošās prasības un izvērtējot bankas finansiālo situāciju.