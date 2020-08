'Luminor' pagarina 'Amber Beverage Group' overdraftu

"Luminor" banka noslēgusi līgumu ar globālo alkoholisko dzērienu ražošanas un izplatīšanas koncernu "Amber Beverage Group" par esošā overdrafta pagarinājumu. Kopējā overdrafta limita summa ir 22,7 miljoni eiro, un to paredzēts izmantot esošās ražošanas un ikdienas saimnieciskās darbības veikšanai, kā arī grupas stratēģisko mērķu sasniegšanai, portāls "Delfi" uzzināja bankā.

Darījums par esošā overdrafta līguma ar kopējo overdrafta limita summu 22,7 miljoni eiro termiņa pagarinājumu ir noslēgts starp AS "Luminor bank" un grupā ar "Amber Beverage Group" ietilpstošiem uzņēmumiem "Amber Beverage Group Holding", SIA "Amber Distribution Latvia", AS, "Latvijas balzams", AS "Interbaltija AG", SIA "Amber Beverage Group" un "Bennet Distributors".

""Amber Beverage Group" uzņēmumi ir mūsu klienti jau gandrīz desmit gadus, un šajā laikā esam veiksmīgi attīstījuši savu sadarbību. Viens no finanšu risinājumiem, ko nodrošinām, ir overdrafts, ko šobrīd esam pagarinājuši, lai klientam būtu pieejami līdzekļi ikdienas darbam un nākotnes mērķu sasniegšanai. Esam gandarīti, ka varam atbalstīt šādus Latvijā strādājošus uzņēmumus, kas par spīti Covid-19 ietekmei ir spējuši turpināt gan ražošanu, gan attīstību, pielāgojoties jaunajiem apstākļiem," norāda "Luminor" Korporatīvā departamenta vadītāja Ilze Zoltnere.

"Esam pateicīgi visai Luminor bankas komandai un ekspertiem par ilggadējo un rezultatīvo sadarbību. Neatkarīgi no tā, cik liels vai mazs ir uzņēmums, ir nepieciešami pieredzējuši un zinoši stratēģiskie partneri, kuri ir gatavi iedziļināties un izprast klienta vajadzības un darbības sfēru," komentē "Amber Beverage Group" finanšu direktore Jekaterina Stuģe.

"Amber Beverage Group" ir starptautisks alkoholisko dzērienu ražošanas un izplatīšanas koncerns. Tas darbojas globālā mērogā no galvenā biroja Luksemburgā, kā arī caur ražošanas un izplatīšanas uzņēmumiem Krievijā, Meksikā, Lielbritānijā, Austrālijā, Austrijā un Baltijā – tā vēsturiskajā mājvietā.

"Luminor" ir trešais lielākais finanšu pakalpojumu sniedzējs Baltijas valstīs ar 924 000 klientu un ap 2 500 darbinieku.