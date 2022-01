Raidījuma vadītāja un "Delfi" valdes priekšsēdētāja Konstantīna Kuzikova portfelim gada sākums nav tik ienesīgs, kā gribētos, proti, šobrīd, lai gan ir investēti 1000 eiro, portfeļa vērtība ir tikai 952,12 eiro. "Man jāatzīst, ka pagaidām vēl neesmu veiksmīgs investors," komentēja raidījuma vadītājs, demonstrējot, ka viņa portfeļa vērtība ir teju –5%, kamēr "S&P 500" indekss ir sasniedzis teju 5% ienesīgumu.

Gluži kā gada sākumā, arī šobrīd galvenos zaudējumus Kuzikovam rada "Tinkoff Bank", kā arī "The New York Times" akcija. "Bet es neplānoju tuvākajā laikā šķirties no šīm akcijām," saka Kuzikovs. Svarīga piebilde – ja neņemam vērā šīs divas akcijas, kopumā portfelis uzrāda pozitīvu izaugsmi. Labākie rezultāti ir naftas un gāzes uzņēmumam "Royal Dutch Shell".

Savukārt, runājot par 2022. gadu, investīciju banku prognozes "S&P 500" indeksam ir ļoti svārstīgas. "Morgan Stanley" paredz, ka gada laikā tas varētu kristies par 5,6%, kamēr "Bank of Montreal" uzskata, ka pieaugums varētu sasniegt pat 13,4%.

Lai saprastu, ko šie rādītāji nozīmē un kādas ir vietējo ekspertu prognozes, "Nākotnes kapitāls" uz sarunu aicināja "Swedbank" investīciju vadītāju "Swedbank" fondos Igoru Daņilovu.

"Parasti ir tā: ja viens gads ir ļoti pozitīvs, ja akcijas aug par 25–30%, kā tas bija pagājušajā gadā, nākamais gads arī ir pozitīvs," saka Daņilovs, piebilstot, ka kopumā gan akciju tirgu gadu uz priekšu paredzēt ir ļoti grūti. "Ļoti labi mums to parādīja 2020. gads," saka eksperts, bet norāda, ka prognoze šobrīd ir pozitīva un pieaugums varētu sasniegt +10% robežu.