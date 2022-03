‘Nākotnes kapitāls’: Portfeļa izmaiņas uz 2022. gada vienpadsmito nedēļu

2021. gadā Konstantīns Kuzikovs saka investēt 50 eiro nedēļā akciju tirgū ar mērķi desmit gadu laikā sasniegt kapitāla vērtību 36 000 eiro. Sākot no janvāra, arī Raivis Vilūns ir sācis investēt, bet viņš izmanto daudz ienesīgākus un riskantākus finanšu instrumentus. Par to ka veicās gan Konstantīna, gan Raivja portfelim jūs varat uzzināt no šī raksta. Par abu investoru investīciju principiem skatīties raidījumā “Nākotnes kapitāls”.

Kā izmainījās Kuzikova kapitāls uz 2022. gada 11. martu?

• Investēts: 1350 eiro (+50 eiro par nedēļu)

• Kapitāla vērtība: 1181.09 eiro (+21.88 eiro par nedēļu)

• Investīciju ienesīgums: -12.5% (-1.67% par nedēļu)

Kā izmainījās Vilūna kapitāls uz 2022. gada 11. martu?

• Investēts: 637,09 eiro

• Kapitāla vērtība: 627,45 eiro

• Investīciju ienesīgums: -1,51% (-0.76% par nedēļu)

Kas notika ar tirgu par nedēļu?

“S&P 500” indekss turpina kritumu. Nedēļas laikā tas samazinājās par 122,7 punktiem, jeb -2.84%. Salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu kritums palielinājās gandrīz piecas reizes. Pēdējā laika tirgū tiek novērota liela neskaidrība. No vienas puses aug akciju cenas tiem uzņēmumiem, kas nodarbojas ar precēm pēc kuram būs deficīts kara vai sankciju dēļ, piemērām metāla vai lauksaimniecības produkcijas kompānijām. No otras puses uz īsu brīdi tika konstatēts naftas cenas samazinājums, neskatoties uz to ka Krievijas Federācijas ražoto naftas apjomu vēl grūti aizstāt. Šādam kritumam nav nekāda racionāla paskaidrojuma.

Vēl akciju cenu tuvākajā laikā ietekmēs centrālo banku lēmumi pacelt banku likmes, jo februārī rekordliela inflācija tika konstatēta ne tikai Latvijā, bet arī ASV un citas Eiropas valstīs. Tāpēc, lai ar to cīnītos, bankas turpina celt kredītu likmes.

Baltijas akciju tirgus, kas lielā mērā “ņem piemēru” no starptautiskajiem tirgiem, arī šonedēļ nepieredzēja būtisku uzplaukumu. Tomēr pastāv cerība, ka, ja ģeopolitiskā situācija būtiski nepasliktināsies, tad Baltijas tirgus varētu pieredzēt nelielu atkopšanos. Zemākais punkts bija novērojams pagājušajā nedēļā pirmdienā, kad salīdzinot ar nedēļu iepriekš vidējā cena nokritās par 9,7%. Kopš tā brīža tirgus ir pieredzēji nelielu pieaugumu. Tomēr, ja salīdzina ar situāciju pirms mēneša, cena Baltijas tirgus apkopojošajam indeksam “OMX Baltic Benchmark GI” ir zemāka par 11,84%.

Arī kriptovalūtām aizvadītā nedēļā nebija veiksmīga. Kā liecina dati “CoinDesk” un citās kriptovalūtu platformās, nedēļas sākums “Bitcoin” un attiecīgi citām bija visai veiksmīgs. Valūtas pieredzēja pieaugumu 15% robežās. Turpretī uz nedēļas otru pusi tās turpināja pakāpenisku kritumu. “Bitcoin” cena nedēļas beigās bija $38,405. Tas ir krietni mazāk par pirms nedēļas pieredzētajiem 44 tūkstošiem. Arvien vairāk analītiķu norāda, ka kriptovalūtu svārstības ir arvien tuvāk pielīdzināmas tradicionālajiem finanšu instrumentiem, kas savukārt nozīmē, ka ģeopolitiskā nestabilitāte to ietekmē tieši tāpat un būtiska izaugsme būs tikai, kad kopējie tirgi pieredzēs atkopšanos.

Portfeļa izmaiņas

Kopīga situācija ar Kuzikova akcijām ir šāda:

• No 17 akcijām 4 joprojām rāda pozitīvu ienesīgumu

• Pozitīva ienesīguma akciju kopsumma samazinājās no 16,04 līdz 10,01

• Negatīva ienesīguma akciju zaudējumu kopsumma nokrita no - 70,64 līdz - 95,56.

Situācija ar Vilūna Baltijas akcijām ir šāda:

• Visi deviņi uzņēmumi, kas ir Vilūna portfelī, uzrāda negatīvu rezultātu

• Negatīvais pieaugums kopējam portfelim ir -6,80% apmērā

• Kopš pērnās nedēļas portfelis uzrāda nelielas atkopšanās pazīmes vērtības kritumam samazinoties par 4%.

Situācija ar Vilūna kriptovalūtu portfeli ir šāda:

• Visas trīs kriptovalūtas - “Bitcoin”, “Ethereum” un “Solana” uzrāda nelielu, bet pozitīvu vērtības pieaugumu

• Lielākais vērtības pieaugums ir “Bitcoin” (7,60%)

• Lielāko kritumu nedēļas laikā pieredzēja “Ethereum”

Kuzikovs investē Berkshire Hathaway akcijās

“Šonedēļ man bija tikai viens pirkums - slavena Vorena Bafeta investīciju fonda “Berkshire Hathaway” 0,167 akcijas,” saka Kuzikovs.

Kā es rakstīju iepriekš, šīs akcijas es nopirku, lai diversificētu ETF segmentu. ETF aug un krīt kopā ar visu tirgu - pārsvarā ETF sastāvā ir vispopulārākās akcijas, pat ja tas ir pārvērtētas tirgus pieauguma brīžos. Pēdējā laikā eksperti iesāka darīt divas lietas:

• ir jāfokusējas uz vērtības, nevis pieauguma akcijām

• ir jāmeklē individuālas akcijas, kas apspēlē tirgu, nevis segmentus.

Tieši pieauguma akcijas parasti veido ETF lielāko daļu. Taču “Berkshire” ilgus gadus investēja vērtību akcijās un fokusējas uz mazo akciju dažādību savā portfelī. Turklāt šī stratēģija sevi attaisnoja šogad, kad gada sākumā notika tehnogigantu akciju kritums.

Daudzi uzskata, ka bez Vorena Bafeta, kuram šogad būs 92 gadi, šis fonds nebūs tik ienesīgs, taču pēdējie darījumi, t.sk. “Activision” akciju iegāde pirms darījuma ar “Microsoft”, parādīja, ka fonda menedžeri var rīkoties “pareizi” arī bez Bafeta iesaistes.

Nākamas investīcijas tiks veiktas banku sektorā, lai turpinātu mana portfeļa diversifikāciju. Bet jautājums par JMP akciju papildus iegādi vai kādas citas bankas iegādes man vēl ir atvērts” skaidro Kuzikovs.

Vilūns pabeidza Baltijas akciju iegādi. Turpina P2P izpēti.

“Vēl aizvien dzīvoju uz kriptovalūtu vērtības pieaugumu no iegādes brīža,” saka Vilūns, taču norāda, ka šis pieaugums nu jau ir pavisam niecīgs, jo kriptovalūtas negatīvi reaģē uz karu. “Pozitīvi ir, ka Baltijas akciju portfelis uzrāda nedaudz labākus rezultātus. Vērtības kritumu mazliet samazina arī fakts, ka pagājušajā nedēļā, kad cenas bija pavisam zemas, es iegādājos vēl dažas akcijas,” skaidro Vilūns.

“Ilgtermiņā abiem finanšu instrumentiem, ja situācija Ukrainā nepasliktināsies, vajadzētu uzlaboties. Sevišķi tam vajadzētu notikt ar kriptovalūtām, jo pretēji Baltijas tirgum, tās zina un tirgo visā pasaulē,” saka “Nākotnes kapitāla” vadītājs.

“Paralēli tam gatavojos arī ieguldīt starpfinansējumu (P2P) platformās, kas pretēji svārstīgajām akcijām un kriptovalūtām, portfelī ienesīs zināmu mieru, un, cerams, pakāpenisku vērtības pieaugumu, skaidro Vilūns.