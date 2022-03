“Delfi Bizness” žurnālists Raivis Vilūns un “Delfi” valdes priekšsēdētājs Konstantīns Kuzikovs raidījumu iesāka ar īsu atskatu uz Vilūna ieplānoto investīciju portfeli un pārskatu par to, kā darbojas P2P platformas. Kuzikovs skatītājiem atgādināja, ka šajās platformās nedrīkst aizmirst nomaksāt nodokļus arī no peļņas, proti, tas ir kopīgs visiem investīciju rīkiem – saistības ar valsti ir jānokārto. Turpretī, kā “Nākotnes kapitāla” vadītājiem skaidroja “Twino” pārstāve Anastasija Oļeiņika, starp investīcijām akcijās un investīcijām P2P ir vairākas citas būtiskas atšķirības.

“Es neņemtos pretstatīt ieguldījumus akcijās. Tas ir cits produkts, cita atdeve. Ieguldot akcijās, jūs esat uzņēmies akciju cenas maiņas ekspozīciju, un katrā konkrētā brīdī jūsu portfeļa vērtība ir atkarīga no akciju cenām, kas ir diezgan svārstīgas. Savukārt savstarpējie aizdevumi ir citādi, tas ir pasīvs investīciju veids,” saka Oļeiņika, norādot, ka vidējais ienesīgums ir 10%.

“Lai arī nozare ir jauna, tā ir būtiska,” saka eksperte un norāda, ka kopumā Latvijā nozare ir piedāvājusi investoriem ieguldījumus kopumā vairāk nekā desmit miljardu apjomā, kas ir piesaistījis investorus no visas Eiropas.