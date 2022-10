Nedēļa kriptovalūtu vidē: finanšu milži un regulatori laužas iekšā digitālo monētu pasaulē

“Delfi Bizness” jau iepriekš rakstījis, ka gan ASV, gan Eiropas Savienībā cilpa ap kriptopasauli savelkas ciešāk, jo aizvien vairāk politiķu un amatpersonu meklē ceļus, kā ierobežot iepriekš brīvā vaļā dzīvojošo digitālo monētu pasauli. Vienlaikus finanšu nozares lielie spēlētāji sāk piedāvāt aizvien vairāk kriptovalūtu pakalpojumu.

Uzmetas milzim

FTX ir viens no kriptopasaules milžiem. Taču biržas apmēri neaizkavēja, iespējams, tieši otrādi, veicināja ASV Teksasas štata finanšu uzraugu interesi. “Regulējumu izpildes nodaļa tagad izmeklē “FTX Trading”, “FTX US” un to vadītāju iesaisti, tostarp Sema Bankmana-Frīda,” sacīja Džozefs Džeisons Rotunda, Teksasas štata vērtspapīru padomes izpilddirektors. Kriptomiljonārs Sems Bankmans-Frīds, FTX vadītājs, dažkārt tiek saukts par vienu no ietekmīgākajiem kriptopasaules spēlētājiem.

CNN raksta, ka šobrīd biržā notiek izmeklēšana, lai noskaidrotu, vai kriptovalūtu darījumi nav pielīdzināmi darījumiem ar vērtspapīriem. Džons Rīds Stārks, kriptovalūtu kritiķis, sarunā ar CNN norādījis, ka FTX izmeklēšana ir “priekšvēstnesis gaidāmajām regulējuma izpildes prasībām pret kriptovalūtu pasauli”.

Ne pirmais, ne pēdējais

FTX nebūt nav vienīgais uzņēmums, kas šobrīd tiek pārbaudīts.