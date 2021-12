Noslēgts līgums par stratēģiskā investora piesaisti "PrivatBank", teikts bankas mājaslapā publiskotajā informācijā.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

"2021.gada trešais ceturksnis ir aizvadīts Covid-19 un valdības noteikto ierobežojumu apstākļos. Neraugoties uz pandēmijas radītajiem izaicinājumiem, "PrivatBank" turpināja darbu pie klientu apkalpošanas, bankas iekšējo procesu sakārtošanas, risku pārvaldības mehānismu ieviešanas atbilstoši labākās prakses standartiem, kā arī bankas nākotnes izaugsmes nostiprināšanas, noslēdzot līgumu ar stratēģisko investoru no Eiropas," informē "PrivatBank" vadība, investora vārdu neminot.

Vienlaikus bankas pārstāvji atzīmē, ka stratēģiskā investora piesaiste apliecina gan "PrivatBank", gan arī visa reģiona potenciālu finanšu pakalpojumu nodrošināšanā, kā arī veicinās bankas turpmāko attīstību.

Bankas publiskotais finanšu pārskats atklāj, ka "PrivatBank" šogad deviņos mēnešos strādāja ar zaudējumiem 4,717 miljonu eiro apmērā, kas ir par 27,5% vairāk nekā 2020.gada attiecīgajā laika periodā.

Bankas pārstāvji min, ka "PrivatBank" kopumā 2021.gada trešā ceturkšņa rezultātus vērtē kā atbilstošus, zaudējumus skaidrojot ar iekšējo procesu sakārtošanu un darbības procesu optimizēšanu, gatavojoties jaunā investora kapitāla ieplūšanai.

"PrivatBank" aktīvi 2021. gada 30. septembrī bija 108,52 miljonu eiro apmērā, kas ir par 20,2% jeb 27,438 miljoniem eiro mazāk nekā 2020.gada beigās, kad "PrivatBank" aktīvi bija 135,958 miljonu eiro apmērā.

Kredītos "PrivatBank" šogad septembra beigās bija izsniegusi 35,091 miljonu eiro, kas ir par 17,1% mazāk nekā pagājušā gada beigās, bet bankas piesaistīto noguldījumu apmērs samazinājies par 19,7% - līdz 90,186 miljoniem eiro.

Savukārt bankas kapitāla un rezervju apmērs salīdzinājumā ar 2020. gada beigām sarucis par 27,8% un 2021. gada septembra beigās bija 12,903 miljoni eiro.

Finanšu pārskatā minēts, ka lielu vērību 2021. gada trešajā ceturksnī banka turpināja pievērst noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas jomai, stiprinot ekspertīzi finanšu noziegumu apkarošanā un veicot ieguldījumus gan informācijas tehnoloģiju sistēmās, gan šajā jomā strādājošu darbinieku apmācībās.

2021. gada septembra beigās no visiem "PrivatBank" apkalpotajiem 26 136 klientiem 98,7% bija rezidenti. "Jau pirms vairākiem gadiem banka ir veikusi klientu bāzes pārskatīšanu, atsakoties no augsta riska klientiem, un par vienu no prioritātēm izvirzījusi padziļinātu klientu un darījumos iesaistīto finanšu līdzekļu izpēti," pausts pārskatā.

Tāpat tajā minēts, ka banka apņēmusies turpināt ilgtspējīgas darbības nodrošināšanu, koncentrējoties uz rezidentu apkalpošanu, nodrošinot apkalpošanas ātrumu, ērtumu un klientu vēlmēm pielāgotu piedāvājumu kopsolī ar digitālo pakalpojumu pieaugumu pasaulē. "Rentablu pakalpojumu attīstību un bankas izaugsmi nākotnē nodrošinās arī investora piesaiste, ar kuru jau šobrīd ir notikusi vienošanās par kapitāla piesaisti bankai," sacīts pārskatā.

Jau vēstīts, ka atbilstoši "PrivatBank" jaunajai attīstības stratēģijai banka no 2021. gada 1. februāra pārtraukusi emitēto maksājumu karšu darbību un citus ikdienas pakalpojumus, turpmāk klientiem sniedzot vienīgi kreditēšanas un noguldījumu pakalpojumus.

Tāpat ziņots, ka Finanšu un kapitāla tirgus komisija (FKTK) šogad martā ierosināja administratīvo lietu pret "PrivatBank" par termiņu neievērošanu attiecībā uz nepieciešamo rīcību, lai nodrošinātu bankas pelnītspēju un ilgtspēju. "2021. gada martā FKTK ierosināja administratīvo lietu pret banku par noteikto termiņu neievērošanu attiecībā uz nepieciešamo rīcību, lai nodrošinātu bankas pelnītspēju un ilgtspēju. Bankas akcionāri un valde aktīvi strādā pie šī jautājuma sakārtošanas, lai izvairītos no iespējamām sankcijām nākotnē," sacīts bankas auditētajā pārskatā.

Savukārt šogad novembrī FKTK piemēroja "PrivatBank" soda naudu 768 653 eiro apmērā par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas normatīvu pārkāpumiem. Bankai tika noteikti arī vairāki tiesiskie pienākumi konstatēto pārkāpumu un trūkumu novēršanai.

FKTK, pēc 2020. gadā veiktajām pārbaudēm, secināja, ka "PrivatBank" jāstiprina iekšējā pārvaldība, jāuzlabo iekšējās kontroles sistēma, jāievieš un jāpilnveido darbības jomai atbilstoša riska pārvaldības kultūra un jānodrošina iekšējā audita funkcijas pilnvērtīga darbība.

Tāpat FKTK saistībā ar pārbaudē konstatētajiem pārkāpumiem izteica brīdinājumu "PrivatBank" valdes loceklei, bijušajai valdes priekšsēdētāja pienākumu izpildītājai Ingai Rumbai.

2020. gada deviņos mēnešos "PrivatBank" strādāja ar zaudējumiem 3,698 miljonu eiro apmērā, bet 2020. gadā kopumā "PrivatBank" auditētie zaudējumi bija 13,606 miljonu eiro apmērā.

Pēc aktīvu apmēra "PrivatBank" ir viena no mazākajām bankām Latvijā. Bankas lielākais akcionārs ir Ukrainas "PrivatBank" (46,54%), kuru 2016.gada decembrī Ukrainas valdība nacionalizēja.