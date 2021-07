Pēc labiem uzņēmumu peļņas rādītājiem ASV un Eiropas biržās kāpj akciju cenas

Akciju cenas ASV un Eiropas biržās trešdien pieauga, investoriem ņemot vērā "Coca-Cola" un citu uz patērētājiem orientētu uzņēmumu labus peļņas rādītājus.

"ASV akciju cenu atkopšanās ir izplatījusies uz Eiropu," atzīmēja grupas IG vecākais tirgus analītiķis Džošua Mahonijs.

Izteikumi no "Coca-Cola" un citām grupām, kas atkarīgas no patēriņa, "palīdzēja mazināt daļu no bažām par ekonomikas izaugsmes palēnināšanos", piebilda "Briefing.com" analītiķis Patriks O'Hērs.

"Šī peļņas rādītāju kārta attiecās uz daudzām nozarēm un bija diezgan iespaidīga," sacīja "Oanda" tirgus analītiķis Edvards Moja.

Preču tirdzniecībā pieauga naftas cenas. Valūtu tirgos eiro vērtība pieauga pret ASV dolāru, bet saruka pret britu mārciņu pirms ceturtdien gaidāma Eiropas Centrālās bankas (ECB) paziņojuma par savu monetāro politiku.

ASV biržu indekss "Dow Jones Industrial Average" trešdien pieauga par 0,8% līdz 34 798,00 punktiem, indekss "Standard & Poor's 500" kāpa par 0,8% līdz 4358,69 punktiem, bet indekss "Nasdaq Composite" palielinājās par 0,9% līdz 14 631,95 punktiem.

Londonas biržas indekss FTSE 100 trešdien pieauga par 1,7% līdz 6998,28 punktiem, Frankfurtes biržas indekss DAX 30 palielinājās par 1,4% līdz 15 422,53 punktiem, bet Parīzes biržas indekss CAC 40 kāpa par 1,9% līdz 6464,48 punktiem.

Ņujorkas biržas elektroniskajā tirdzniecībā WTI markas jēlnaftas cena trešdien pieauga par 4,3% līdz 70,30 ASV dolāriem par barelu. "Brent" markas jēlnaftas cena Londonas biržā palielinājās par 4,2% līdz 72,23 dolāriem par barelu.

Eiro vērtība pret ASV dolāru trešdien pieauga no 1,1781 līdz 1,1801 dolāram par eiro, britu mārciņas vērtība pret ASV dolāru palielinājās no 1,3628 līdz 1,3708 dolāriem par mārciņu, bet ASV dolāra vērtība pret Japānas jenu pieauga no 109,85 līdz 110,28 jenām par dolāru. Eiro vērtība pret britu mārciņu kritās no 86,45 līdz 86,00 pensiem par eiro.