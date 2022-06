Piedāvās mainīt esošo mājokli tipveida projektā pret dzīvesvietu jaunajā projektā

Nekustamā īpašuma attīstītājs "Bonava Latvija" sadarbībā ar "Swedbank" uzsāks vēl nebijušu iniciatīvu, piedāvājot samainīt esošo mājokli tipveida projektā pret dzīvesvietu jaunajā projektā, informē uzņēmumu pārstāvji.

Kā liecina "Bonava Latvija" veiktā pētījuma rezultāti, 63% Rīgas un Pierīgas iedzīvotāju nav apmierināti ar savu esošo mājokli, kā galvenos iemeslus īpaši tipveida mājokļu gadījumā minot augstos komunālos maksājumus (atbildi norādījuši 48% aptaujāto), autostāvvietu nepieejamību pagalmā (atbildi norādījuši 42% aptaujāto), kā arī nepieciešamību sadzīvot ar trokšņiem no blakus dzīvokļiem sliktās skaņas izolācijas dēļ (atbildi norādījuši 38% aptaujāto). Katrs otrais tipveida mājokļu iemītnieks sava dzīvokļa energoefektivitāti novērtē kā sliktu vai drīzāk sliktu.

Ja būtu iespēja mainīt savu pašreizējo mājokli pret dzīvokli jaunajā projektā, ieinteresēti būtu vidēji 54% aptaujāto, tostarp 70% tipveida daudzdzīvokļu mājās mītošie. Ar esošo mājokli pilnībā apmierināti vien 14% aptaujāto, nespējot norādīt nevienu tam piemītošu trūkumu. Savukārt no jauna mājokļa iegādes līdz šim atturējuši finansiālie aspekti – bailes uzņemties kredītsaistības (42%) un grūtības sakrāt pirmajai iemaksai (39%).

Vērtējot savas mājvietas energoefektivitāti, 38% no aptaujātajiem Rīgas un Pierīgas iedzīvotājiem atklāj, ka tā ir slikta vai drīzāk slikta. Tie 35% aptaujāto, kuru dzīvoklis ir jaunbūvētā namā, atzīst, ka novērtē energoefektivitāti savā mājoklī kā ļoti labu, jo maksājumi par siltumenerģiju ir salīdzinoši nelieli, turpretī no tipveida daudzdzīvokļu mājā dzīvojošajiem ar mājokļa energoefektivitāti apmierināti vien 7%. Palielinoties energoresursu cenām, gaidāmajā apkures sezonā komunālie maksājumi kļūs ievērojami augstāki, visvairāk ietekmējot tos iedzīvotājus, kuri dzīvo mājokļos ar zemu energoefektivitāti. AS "Rīgas Siltums" prognozē, ka rēķins par siltumenerģiju vienistabas dzīvoklim nākamajā apkures sezonā varētu sasniegt pat 250 eiro.

Kā viens no biežāk minētajiem iemesliem, kas iedzīvotājus attur no jauna mājokļa iegādes, ir nespēja sakrāt pirmo iemaksu – šādu atbildi norādījuši 42% aptaujāto. Tādēļ, risinot augsto komunālo maksājumu problemātiku, mājokļu attīstītājs "Bonava Latvija" sadarbībā ar "Swedbank" uzsācis iniciatīvu, piedāvājot samainīt savu esošo dzīvokli tipveida ēkā pret mājokli jaunajā projektā. Piedāvājums ietver bankas konsultāciju par finansējuma iespējām, dokumentu noformēšanu, īpašumu vērtējumu un nepieciešamības gadījumā arī esošā mājokļa pārdošanas nodrošināšanu bez maksas, klienta ziņā atstājot tikai sava jaunā mājokļa izvēli.

"Laikā, kad cilvēki arvien apdomīgāk raugās pēc iespējas gan ietaupīt, gan veikt ilgtermiņa ieguldījumus dzīves kvalitātes un labklājības uzlabošanā, sadarbībā ar mūsu ilggadējo partneri "Swedbank" esam radījuši iespēju veikt sava vecā dzīvokļa maiņu uz mājokli jaunajā projektā. Ņemot vērā esošo un prognozēto cenu pieaugumu, energoresursu sadārdzinājumu, ceram, ka šis piedāvājums kalpos kā pamudinājums īpaši tipveida namu iedzīvotājiem, kuru apmierinātība ar sava mājokļa kvalitāti un energoefektivitāti ir viszemākā visu iedzīvotāju vidū," uzsver "Bonava Latvija" pārdošanas un mārketinga vadītājs Kaspars Ekša.

"Iedzīvotāju pieaugošo vēlmi dzīvot energoefektīvos mājokļos apliecina arī dati par Swedbank izsniegtajiem aizdevumiem. Tā pērn divkārt pieaudzis aizdevumu apjoms dzīvokļu iegādei no jauna uzbūvētās ēkās Rīgā un Pierīgā, un šī tendence turpinās arī šogad. Šo pozitīvo pieprasījuma dinamiku uztur mājsaimniecību ienākumu līmenis un pieaugušais uzkrājumu apjoms, kā arī dažādas valsts atbalsta programmas. Ņemot vērā, ka lielākā daļa dzīvokļu jaunajos projektos tiek izpirkti vai rezervēti tiem vēl esot būvniecības stadijā, tagad, izvēloties mainīt savu veco mājokli pret jaunu, arī tie iedzīvotāji, kuri šādu lēmumu bija apsvēruši, bet atlikuši pirmās iemaksas un pārcelšanās perioda dēļ, varēs atrisināt daudz ērtāk," atzīmē "Swedbank" Hipotekārās kreditēšanas atbalsta daļas sadarbības partneru vadītāja Marika Toma.