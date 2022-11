'PNB banka' administrators oktobrī atguvis aktīvus 363 tūkstošu eiro apmērā

Maksātnespējīgās "PNB bankas" administrators šogad oktobrī atguvis aktīvus 363 000 eiro apmērā, kas ir 3,3 reizes mazāk nekā mēnesi iepriekš, kad tika atgūti 1,194 miljoni eiro.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Tostarp no izsniegtajiem kredītiem 2022. gada oktobrī atgūts 261 000 eiro, no vērtspapīriem - 7000 eiro, no kustamās un citu mantu pārdošanas - 4000 eiro, bet no pārējiem aktīviem atgūts 91 000 eiro.

Tādējādi 2022. gada desmit mēnešos "PNB bankas" administrators atguvis kopumā 27,837 miljonus eiro, bet kopš 2019. gada 12. septembra, kad "PNB banka" tika atzīta par maksātnespējīgu, bankas administrators ir atguvis kopumā 178,37 miljonus eiro, tostarp 2019. gadā bankas aktīvi tika atgūti 25,484 miljonu eiro apmērā, 2020. gadā - 95,408 miljonu eiro apmērā, bet 2021. gadā - 29,641 miljona eiro apmērā.

Vienlaikus "PNB bankas" maksātnespējas procesa izdevumi oktobrī bija 599 000 eiro apmērā, tostarp izdevumi kredītiestādes mantas un darba telpu uzturēšanai maksātnespējas procesa laikā bija 424 000 eiro, administratora un administratora palīga atlīdzība - 113 000 eiro, uzraudzības un regulatīvie izdevumi - 8000 eiro, naudas un finanšu instrumentu glabāšanas izdevumi - 3000 eiro, bet citi maksātnespējas procesa izdevumi, tostarp nodokļi - 51 000 eiro.

Tādējādi šogad desmit mēnešos "PNB bankas" maksātnespējas izdevumi veido kopumā 7,534 miljonus eiro, bet kopš "PNB banka" atzīta par maksātnespējīgu bankas maksātnespējas procesa izdevumi veido kopumā 34,889 miljonus eiro.

"PNB bankas" darbība tika apturēta 2019. gada 15. augustā, bet 12. septembrī Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesa pasludināja "PNB banku" par maksātnespējīgu. Par bankas maksātnespējas procesa administratoru iecelts Vigo Krastiņš.

"PNB bankas" darbība tika apturēta, lai nepieļautu bankas līdzekļu aizplūšanu.

Eiropas Centrālā banka (ECB) kā "PNB bankas" tiešais uzraugs 2019. gada 15. augustā nolēma atzīt "PNB banku" par tādu finanšu iestādi, kas ir nonākusi vai nonāks finanšu grūtībās, savukārt Eiropas Vienotā noregulējuma valde pieņēma lēmumu neveikt "PNB bankas" noregulējumu, kas nozīmē neveikt pasākumus, lai bankas darbību stabilizētu. Ņemot vērā minēto, FKTK nolēmuma apturēt finanšu pakalpojumu sniegšanu "PNB bankā" un lēma par noguldījumu nepieejamību. ECB kā "PNB bankas" tiešais uzraugs pieņēma šādu lēmumu, konstatējot, ka banka nav ievērojusi regulējošās prasības un izvērtējot bankas finansiālo situāciju.