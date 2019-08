'PNB bankas' klienti – pensiju un pabalstu saņēmēji – ar kontu 'Citadelē' automātiski saņems garantēto atlīdzību

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras (VSAA) pensiju un pabalstu saņēmējiem, kuri līdz 22. augustam būs atvēruši kontu bankā Citadele, nav jādodas uz AS "PNB banka" filiāli garantētās atlīdzības saņemšanai, informē banka "Citadele".

"PNB bankas" klienti – VSAA pensiju un pabalstu saņēmēji, kuriem jau ir bijis konts bankā "Citadele" vai kuri tādu atvēra vai atvērs laika posmā no 2019. gada 15. augusta līdz 22. augustam – dienai, kad tiks uzsākta garantētās atlīdzības izmaksa, – nav jādodas uz norādītajām "PNB bankas" filiālēm garantēto atlīdzību saņemšanai. Šiem klientiem garantētā atlīdzība līdz 100 000 eiro atbilstoši noguldījuma summai, sākot no 22. augusta tiks pārskaitīta automātiski uz viņu kontu bankā "Citadele".

Par turpmāko VSAA pabalstu un pensiju saņemšanu bankas "Citadele" vai jebkuras citas kredītiestādes kontā, klientiem būs nepieciešams rakstiski informēt VSAA sešu mēnešu laikā.

Privātpersonām, kuras līdz 22. augustam būs atvērušas kontu bankā "Citadele", jāiesniedz pieteikums garantētās atlīdzības saņemšanai.

Savukārt tām privātpersonām, kuras nav VSAA pensiju un pabalstu saņēmēji, bet laika posmā no 15. augusta līdz 22. augustam būs atvērušas kontu bankā "Citadele", sākot no 22. augusta būs jāiesniedz pieteikums bankas "Citadele" internetbankā vai norādītajās bankas "Citadele" filiālēs par garantētās atlīdzības saņemšanu uz jaunatvērto vai jebkuras citas finanšu iestādes kontu. Ja līdz 22.augustam atverot kontu, privātpersona aizpildīja brīvas formas rīkojumu par garantētās atlīdzības saņemšanu uz savu kontu bankā Citadele un iesniedza to bankā Citadele, tad atlīdzība tiks ieskaitīta jaunatvērtajā kontā, un privātpersonai papildus nekas nav jādara, lai saņemtu garantēto atlīdzību.

Visi, kuriem ir pieejami viedtālruņi un internets, ir aicināti atvērt kontu bankas "Citadele" mobilajā lietotnē vai mājaslapā.

Savukārt, lai veiktu operatīvu apkalpošanu un saņemtu nepieciešamās atbildes uz saviem jautājumiem, bankas "Citadele" klienti ir aicināti izmantot čata funkciju mobilajā lietotnē.