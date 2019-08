'PNB bankas' klientiem garantētajās atlīdzībās izmaksāti 110 miljoni eiro

No garantēto atlīdzību izmaksu sākuma līdz šim brīdim 22,5 tūkstoši AS "PNB Banka" klientu saņēmuši savus finanšu līdzekļus. Kopā no Noguldījumu garantiju fonda (NGF) izmaksāti jau 110 miljoni eiro jeb 39,4% no visas izmaksājamās summas, portālu "Delfi" informē bankas "Citadele" pārstāvji.

Pilnīgai garantēto atlīdzību izmaksai AS "PNB Banka" klientiem būs nepieciešami aptuveni 279 miljoni eiro.

Kopš valsts garantēto atlīdzību izmaksas sākuma 22. augustā vairāk nekā trešdaļa AS "PNB Banka" klientu saņēmuši savus finanšu līdzekļu. Tas izdevies, ievērojot katrai AS "PNB Banka" klientu grupai izstrādāto kārtību valsts garantēto atlīdzību saņemšanai. Kārtību kopā izstrādāja FKTK, VSAA. AS "PNB Banka", VSAA un bankas "Citadele" pārstāvji.

Banka "Citadele" veikusi intensīvu un pārdomātu izmaksu procesu skaidrošanas darbu ar vizuāli informatīviem materiāliem katrai klientu grupai, īpašu uzmanību pievēršot VSAA pensiju un pabalstu saņēmējiem. Tas darīts, lai skaidrotu ne vien izmaksu saņemšanas, bet arī karšu aktivizācijas, internetbankas lietošanas un citus saistītos procesus.

Kā skaidro "Citadeles" pārstāvji, neskatoties uz lielo klientu pieplūdumu, kas īpaši pirmajās izmaksu dienās bija vērojams Daugavpilī un vairākās filiālēs Rīgā, nedēļas laikā izdevies ne vien apkalpot 22,5 tūkstošus AS "PNB Banka" klientu, bet arī sniegt 55 904 konsultācijas Citadeles Mākoņfiliālē un atbildēt 1495 klientiem mobilajā lietotnē. Rekordi klientu apkalpošanā uzstādīti 19. augustā – dienā, kad izmaksas vēl nebija sāktas. Šajā datumā uz diennakts informatīvo tālruni vienas dienas laikā saņemta puse no nedēļas vidējā zvanu daudzuma. Attālināti, izmantojot mājas lapu vai mobilo lietotni, nedēļas laikā par klientiem kļuvuši 2628 cilvēki.

Savukārt AS "PNB Banka" filiālēs gandrīz visu nedēļu bija vērojams ļoti liels klientu pieplūdums, jo garantēto atlīdzību izmaksas pirmajās dienās, uz filiālēm devušies ievērojama daļa VSAA pensiju un pabalstu saņēmēju. Ņemot vērā, ka klientiem ir jāveic gan dokumentu noformēšana, gan jāiziet no filiāles ar skaidrību par savas pensijas vai pabalsta saņemšanu, gaidīšanas laiks rindā nebija īss.

Garantēto atlīdzību izmaksa turpinājās arī sestdien un svētdien, turklāt no 2. septembra veiktas izmaiņas AS "PNB Banka" filiāļu darba laikā un mainīts to filiāļu skaits, kurās turpmāk varēs vērsties pēc garantētās atlīdzības saņemšanas.

Domājot par to, lai jaunajiem klientiem šis pārejas posms būtu iespējami ērts, banka Citadele AS "PNB Banka" klientiem izveidojusi atsevišķu piedāvājumu: internetbanka ir pieejama uzreiz pēc dokumentu parakstīšanas, bet norēķinu karte tiek nosūtīta pa pastu divu darba dienu laikā. Konta atvēršana, kartes izsniegšana un apkalpošana trīs mēnešus tiek nodrošināta bez maksas. Tāpat ir iespēja vienu reizi mēnesī bez komisijas maksas izņemt līdz 800 eiro jebkuras bankas bankomātā un neierobežotu reižu skaitu – bankas "Citadele" bankomātos.

Bankas "Citadele" pārstāvji atgādina, ka "AS PNB Banka" klienti, kas ir VSAA pensiju un pabalstu saņēmēji, ir gaidīti noteiktās AS "PNB Banka" filiālēs, savukārt pārējiem klientiem jādodas uz kādu no "Citadeles" filiālēm. Ja klientam – VSAA maksājumu saņēmējam – konts "Citadelē" atvērts vēl pirms 22. augusta, nepieciešams vien paziņot VSAA par jauno kontu.

Līdz 30.augustam (ieskaitot) vēl darbosies "PNB bankas" filiāles Cēsīs un Madonā, bet līdz 31.augustam (ieskaitot) - filiāles Bauskā, Jēkabpilī, Kuldīgā, Salaspilī, Talsos un Valmierā. Turpmāk "PNB bankas" klientiem valsts garantētās atlīdzības izmaksa šajās vai tuvākajās pilsētās tiks nodrošināta bankas "Citadele" filiālēs.

Jau vēstīts, ka privātpersonām, kas ir VSAA maksājumu - pabalstu, pensiju - saņēmēji ar jau esošu kontu bankā "Citadele", nav nepieciešams doties uz banku "Citadele", jo garantētā atlīdzība tiks automātiski pārskaitīta uz kontu bankā "Citadele". Taču sešu mēnešu laikā no atlīdzību izmaksu sākuma būs nepieciešams apstiprināt VSAA, vai arī turpmāk ir vēlme saņemt maksājumus bankā "Citadele".

Privātpersonām, kas ir VSAA maksājumu saņēmēji, bet bez konta banka "Citadele" jādodas uz noteiktām "PNB banka" filiālēm, dokumentu parakstīšanai līdzi ņemot pasi vai ID karti. Šiem klientiem tiks automātiski atvērts konts bankā "Citadele" un ieskaitīta garantētā atlīdzība. Tostarp šiem klientiem bankas "Citadele" internetbanka būs pieejama uzreiz pēc dokumentu parakstīšanas, bet norēķinu karti varēs saņem pa pastu divu darba dienu laikā. Vienlaikus "PNB banka" filiālē būs iespējams aizpildīt iesniegumu VSAA par turpmāko pabalstu/pensiju saņemšanu bankā "Citadele" vai kādā citā bankā.

Privātpersonām, kuras ir rezidents ar jau esošu kontu bankā "Citadele", ir jāaizpilda pieteikums par garantētās atlīdzības saņemšanu internetbankā vai bankas "Citadele" filiālē. Šiem klientiem garantētā atlīdzība tiks pārskaitīta uz kontu bankā "Citadele" vai kontu jebkurā citā finanšu iestādē.

Savukārt privātpersonām, kuras ir rezidents bez konta bankā "Citadele", ir jādodas uz bankas "Citadele" filiāli, jāidentificējas un jāsaņem garantēto atlīdzību ar pārskaitījumu uz kontu jebkurā finanšu iestādē.

Tajā pašā laikā privātpersonām, kas ir ārvalstu rezidenti, kā arī juridisko personu pārstāvjiem ir jāzvana uz bankas "Citadele" informatīvo tālruni un jāvienojas par tikšanos.

Latvijas Noguldījumu garantiju sistēma paredz līdz 100 000 eiro garantēto atlīdzību katram noguldītājam. To izmaksā gan fiziskām, gan juridiskām personām par visu veidu noguldījumiem jebkurā valūtā. Garantētā atlīdzība attiecas uz bankas klientu noguldījumiem, uz noguldījumu procentiem, kas uzkrāti līdz noguldījumu nepieejamības iestāšanās dienai.

Garantētās atlīdzības izmaksas pilnībā veiks no Latvijas Noguldījumu garantiju fonda, un šim mērķim, pēc FKTK vēstītā, nebūs nepieciešami līdzekļi no valsts budžeta. Garantēto atlīdzību izmaksai "PNB bankas" klientiem ir nepieciešami aptuveni 279 miljoni eiro.

Tāpat ziņots, ka "PNB bankas" darbība ir apturēta no 15.augusta, plkst.21.

Eiropas Centrālā banka kā "PNB bankas" tiešais uzraugs 15.augustā nolēma atzīt "PBN banku" par tādu finanšu iestādi, kas ir nonākusi vai nonāks finanšu grūtībās. Savukārt Eiropas Vienotā noregulējuma valde pieņēma lēmumu neveikt "PNB bankas" noregulējumu, kas nozīmē neveikt pasākumus, lai bankas darbību stabilizētu. Ņemot vērā minēto un rūpējoties par bankas klientu noguldījumu aizsardzību, FKTK padome ārkārtas sēdē nolēmuma apturēt finanšu pakalpojumu sniegšanu "PNB bankā" un lēma par noguldījumu nepieejamību.

iropas Centrālā banka kā "PNB bankas" tiešais uzraugs pieņēmis šādu lēmumu, konstatējot, ka banka nav ievērojusi regulējošās prasības un izvērtējot bankas finansiālo situāciju.