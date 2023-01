Sāk piedāvāt NBS karavīriem mājokļa kredītus ar 'Altum' garantiju

Sākot ar šodienu, Nacionālo bruņoto spēku (NBS) karavīri var pieteikties mājokļa kredītam ar 'Altum' garantiju arī "SEB" bankā. Šāda iespēja, kas papildina līdzšinējo "Altum" atbalstu ģimenēm ar bērniem un jaunajiem speciālistiem, ir pieejama kopš šā gada 5.janvāra.

"Pirmā banka, kas jau 5.janvārī sāka nodrošināt kredītus ar valsts garantijām, bija "Swedbank", tagad pievienojas arī "SEB" un "Luminor" banka, un drīzumā arī citas bankas, kas jau strādā ar "Altum" mājokļu garantijām.

Esam saņēmuši pirmos garantiju pieteikumus no bankām un arī apstiprinājuši pirmās garantijas," atklāj "Altum" sabiedrisko attiecību speciāliste Sandra Eglīte.

Garantiju programma banku aizdevumiem pirmās iemaksas veikšanai mājokļa iegādei vai tā būvniecībai NBS karavīriem ir sākta, sadarbojoties Aizsardzības ministrijai un "Altum".

NBS karavīru garantijām šobrīd paredzēti 480 tūkstoši eiro; šo apjomu nepieciešamības gadījumā varēs palielināt

Garantiju nosacījumi ir līdzīgi kā ģimenēm un jaunajiem speciālistiem:

NBS karavīriem atbalsta programmas ietvaros būs pieejami aizdevumi nekustamā īpašuma iegādei līdz 250 tūkst. eiro ar garantijas termiņu līdz 10 gadiem.

Garantijas apmērs ir līdz 25% no aizdevuma pamatsummas – līdz 20 tūkst. eiro apjomā.

līdz 20 tūkst. eiro apjomā. Garantiju varēs saņemt arī atkārtoti, ja būs pagājuši trīs gadi kopš iepriekš piešķirtās garantijas un saistības ir izbeigušās.

Aizņēmējiem, kas vēlas saņemt hipotekāro aizdevumu, kurš nodrošināts ar "Altum" mājokļu garantiju, ir jāiesniedz pieteikums kādā no bankām, ar kurām šai finanšu iestādei ir noslēgts sadarbības līgums. Pēc pieteikuma saņemšanas banka pārliecināsies, ka aizņēmējs atbilst garantijas saņemšanas nosacījumiem, izvērtēs pieteikumu un lems par garantijas piesaisti. Banka arī sagatavos un iesniegs "Altum" garantijas pieteikumu.



"Jau šobrīd veiksmīgi darbojas trīs "Altum" atbalsta programmas, nodrošinot iespēju saņemt aizdevumu mājokļa iegādei vai būvniecībai. Programma ģimenēm un jaunajiem speciālistiem ir ļoti pieprasītas, jo sniedz iespēju ne tikai samazināt pirmās iemaksas apjomu, bet arī saņemt atlaides valsts nodevai. Savukārt subsīdija "Balsts" palīdz tikt pie mājokļa daudzbērnu ģimenēm. Jau dažus gadus aizdevumi ar "Altum" atbalstu veido aptuveni pusi no jaunpiešķirtajiem mājokļa kredītiem. Pērn šādi kredīti veidoja 43% no kopuma noslēgtajiem darījumiem. No tiem ap 70% ir aizdevumi ģimenēm un ap 30% – jaunajiem speciālistiem. Tāpēc esam priecīgi piedāvāt jaunu iespēju arī NBS karavīriem," komentē "SEB" bankas Privātpersonu konsultācijas centra vadītājs Māris Opincāns.

"Karavīru atalgojumu veido pamatalgas un vairāku kompensāciju summa, tādēļ līdz šim karavīri bankās nereti saņēma atteikumus hipotekāro kredītu izsniegšanai. Pateicoties jaunajai "Altum" programmai, karavīriem būs vienlīdzīgas iespējas saņemt kredītu mājokļa iegādei," iepriekš skaidroja Aizsardzības ministrijas parlamentārais sekretārs Jānis Eglīts.

Šī jau ir ceturtā "Altum" atbalsta programma mājokļu iegādei vai būvniecībai. Kopš 2015. gada tiek izsniegtas garantijas ģimenēm ar bērniem, bet kopš 2018. gada – jaunajiem speciālistiem.

Līdz šim institūcija ir izsniegusi 4158 garantijas jaunajiem speciālistiem par 33 miljoniem eiro, kas ļāva saņemt banku aizdevumus ar "Altum" garantiju 280 miljonu eiro apjomā. 85,2% no izsniegtajām garantijām ir ņēmuši jaunie speciālisti Rīgā un Pierīgā, kamēr Zemgalē 5,1%, Kurzemē 4,7%, Vidzemē 3,3%, bet Latgalē 1,7%.

Izsniegtas garantijas arī 24 tūkstošiem ģimeņu, kurās aug 35 tūkstoši bērnu. Garantiju apjoms ir 190 miljoni eiro. Arī ģimenes ar bērniem sniegto atbalstu visaktīvāk izmantojušas Rīgā un Pierīgā (77,9%). Kurzemē izsniegti 7,5% garantiju, Zemgalē 7,3%, Vidzemē 4,7%, bet Latgalē 2,6%.

"Altum" sniedz arī vienreizēju subsīdiju "Balsts" daudzbērnu ģimenēm (ģimenē ir vismaz 3 bērni vai vismaz 2 bērni un tiek gaidīts trešais) bankas aizdevuma pirmās iemaksas samazināšanai mājokļa iegādei vai būvniecībai. Līdz šim izmaksātas 920 subsīdijas 7,6 miljonu eiro kopsummā, kas aizņēmējiem ir ļāvis saņemt banku aizdevumus 76,5 miljonu eiro apjomā.