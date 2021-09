'Swedbank': Aug pieprasījums pēc aizdevumiem jaunam mājoklim

Šogad būtiski palielinājies pieprasījums pēc aizdevumiem mājokļa iegādei vai būvniecībai, - no jauna izsniegto hipotekāro kredītu apmērs otrajā ceturksnī palielinājies par 28,4%, salīdzinot ar šā gada pirmo ceturksni, pavēstīja "Swedbank" pārstāvji.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

"Swedbank" dati par izsniegtajiem aizdevumiem liecina, ka divas reizes pieaudzis aizdevumu apmērs dzīvokļu iegādei no jauna uzbūvētās ēkās. Paralēli būtiskam darījumu skaitam dzīvokļu segmentā Rīgā un Pierīgā, vērojams intereses kāpums arī par privātmāju būvniecību ārpus Rīgas.

No jauna izsniegto hipotekāro kredītu summa šā gada otrajā ceturksnī sasniedza 294 miljonus eiro, kamēr 2021.gada pirmajā ceturksnī mājokļu aizdevumu summa bija 229 miljoni eiro, bet pagājušā gada otrajā ceturksnī – 134 miljoni eiro.

"Pieaugumu galvenokārt virza dabisks pieprasījums pēc jauniem mājokļiem gan dzīvokļu, gan privātmāju segmentos. Šo pieprasījuma dinamiku uztur mājsaimniecību ienākumu līmenis un pieaugušais uzkrājumu apmērs, kā arī dažādas valsts atbalsta programmas. Īpaši jāuzsver tas, ka divas reizes pieaudzis mūsu izsniegto aizdevumu skaits dzīvokļu iegādei no jauna būvētās ēkās - šobrīd katrs piektais dzīvoklis, kura iegādei tiek piešķirts "Swedbank" aizdevums, atrodas tā saucamajos jaunajos projektos," pauda "Swedbank" Hipotekārās kreditēšanas jomas vadītājs Normunds Dūcis.

Viņš piebilda, ka nekustamā īpašuma nozare piedzīvo kāpumu arī Latvijas reģionos – "Swedbank" izsniegto aizdevumu apmērs ārpus Rīgas un Pierīgas otrajā ceturksnī ir pieaudzis par 40%

Vērtējot pieprasījuma dinamiku dzīvokļu segmentā jaunajos projektos, šogad ir palielinājusies biežāk izraudzīto dzīvokļu platība. Pieprasītākais dzīvoklis ir 56 līdz 75 kvadrātmetrus plašs, mazāk pieprasīti bijuši lielāki dzīvokļi (100 kvadrātmetri un lielāki), kā arī kompaktāki dzīvokļi, kuru platība nepārsniedz 55 kvadrātmetrus.

Vidējā aizdevuma summa gada laikā ir pieaugusi par 7,6% un šobrīd sasniedz 98 000 eiro. Vidējais aizdevuma termiņš ir 25 gadi. Savukārt, novērtējot aizņēmēju "profilu", īpaši izceļas informācijas tehnoloģiju nozarē nodarbinātie (26% no visiem aizņēmējiem), seko finanšu nozarē (17%) un transporta/sakaru nozarē (13%) nodarbinātie. Vairāk nekā trešdaļa no visiem aizņēmējiem ir vecumā no 31 līdz 35 gadiem, kuru ikmēneša ienākumi pārsniedz 2000 eiro (aizņēmēja mājsaimniecības ienākumi), klāstīja bankā.

Lielākais pieprasījums pēc jauniem dzīvokļiem ir Rīgā (72%), seko Pierīgas teritorija (24%) un pārējā Latvija, liecina dati par "Swedbank" izsniegtajiem hipotekārajiem kredītiem šā gada astoņos mēnešos.

Savukārt otrreizējajā tirgū vispieprasītākie ir divu un trīs istabu dzīvokļi platībā no 36 līdz 75 kvadrātmetriem, kuru vidējā aizdevuma summa ir 55 000 eiro. Šos mājokļus visbiežāk iegādājas jaunās ģimenes, kuru vidējie ienākumi ir 1500-2000 eiro mēnesī.

Vienlaikus būtiski ir pieaudzis arī pieprasījums pēc aizdevumiem privātmāju būvei dažādos Latvijas reģionos – 42% no visiem hipotekārajiem aizdevumiem, kas izsniegti privātmāju celtniecībai, ir paredzēti privātmāju būvei ārpus Rīgas un Pierīgas. Salīdzinot ar 2020.gadu, mājokļu aizdevumu segmentā Latvijas reģionos izsniegtais finansējums ir pieaudzis par 40%.

Vidējā aizdevuma summa privātmāju celtniecībai ir sasniegusi 128 000 eiro. Izsniegtajos aizdevumos pamazām pieaug koka karkasa ēku proporcija, bet samazinās mūra ēku skaits. Līdz ar pieprasījuma kāpumu, gada laikā par aptuveni 10% ir augušas arī celtniecības izmaksas, taču lielākie izaicinājumi šobrīd ir materiālu deficīts, piegāžu kavēšanās, kā arī darba spēka trūkums, kas paildzina būvniecības procesu un attiecīgi arī sadārdzina kopējo darbu tāmi, minēja bankā, piebilstot, ka šogad būtiski pieaudzis arī izsniegto aizdevumu apmērs jau gatavu māju iegādei Latvijas reģionos – gandrīz puse no privātmāju darījumiem notiek ārpus Rīgas un Pierīgas.

"Lai arī šis gads rāda ļoti strauju pieprasījuma kāpumu pēc mājokļu iegādes, par tā saucamā "burbuļa" tuvošanos runāt būtu pāragri. Tikai šogad kopējais banku kredītportfelis ir pārstājis dilt un uzsāk ļoti mērenu pieaugumu, kas ir pat lēnāks par iekšzemes kopprodukta pieaugumu. Tas nozīmē, ka iedzīvotāju labklājība ir augusi straujāk par viņu saistībām. Tāpat arī īpašumu cenu kāpums pēdējos gados ir bijis ļoti sabalansēts un pat zemāks par iedzīvotāju ienākumu kāpumu. Redzam, ka iedzīvotāji izdara mājokļa iegādi pārdomāti un vajadzības virzīti," piebilda Dūcis.

Pēc aktīvu apmēra "Swedbank" ir lielākā banka Latvijā.