'Swedbank' maksājumu limits ar internetbankas kodu kartēm būs 20 eiro

No ceturtdienas, 6. jūnija, "Swedbank" maksājumu limits, izmantojot internetbankas kodu kartes, būs 20 eiro, informēja bankā.

Savukārt šā gada 9. septembrī "Swedbank" pilnībā pārtrauks internetbankas kodu karšu izmantošanu līdz ar stingrākām Eiropas Savienības prasībām klientu digitālai autentifikācijai. Lai novērstu risku, ka daļa klientu nokavē slēgšanas brīdi vai saskaras ar rindām, atliekot pāreju uz pēdējo brīdi, "Swedbank" kodu kartēm no 2019. gada sākuma tiek būtiski samazināti maksājumu limiti.

No 10. janvāra dienas maksājumu limits, kuru bija iespējams veikt ar kodu karti, bija 100 eiro. No 7. marta dienas maksājumu limits bija 50 eiro, bet no šodienas tas samazināts līdz 20 eiro.

Pēc aktīvu apmēra "Swedbank" ir lielākā banka Latvijā.