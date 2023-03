Aicina balsot par 2022. gada izcilāko kolekcijas monētu

Latvijas Banka sadarbībā ar portālu "Delfi" no 2023. gada 14. marta līdz 27. martam rīko tradicionālo sabiedrības aptauju "Latvijas gada monēta 2022".

Ikviens tiek aicināts izteikt savu viedokli, kura no 2022. gadā izlaistajām kolekcijas monētām visvairāk uzrunā ar māksliniecisko risinājumu, ir emocionāla, oriģināla un tematiski saistoša. Savu izvēli var izdarīt portāla "Delfi" balsojumā šeit. Aptaujas noslēgumā notiks izloze – reģistrējušies balsojuma dalībnieki varēs laimēt kādu no 2022. gadā izlaistajām kolekcijas monētām. Aptaujas balvu fondā ir 12 monētas.

2022. gadā tika izlaistas četras kolekcijas monētas, kas veltītas ne tikai Latvijas kultūrai un norisēm, bet arī Ukrainas cīņai par brīvību:

"Ukrainas brīvībai", grafiskais dizains – Serhijs Maidukovs no Ukrainas (pirmo reizi Latvijas Bankas kolekcijas monētu veidojis mākslinieks no citas valsts), plastiskais veidojums – Ligita Franckeviča.

Aptaujas rezultāti tiks paziņoti līdz 2023. gada 14. aprīlim un publicēti Latvijas Bankas tīmekļvietnē bank.lv, kā arī portālā "Delfi".

Visas četras monētas kaltas "Lietuvos monetu kalykla" Lietuvā. Monētas "Augšup" un "Ukrainas brīvībai" (šai monētai ir praktiska nozīme, jo ienākumi no tās pārdošanas tiek ziedoti Ukrainai) vēl ir pieejamas iegādei tīmekļvietnē www.e-monetas.lv.

Latvijas Banka kopš 1993. gada izlaidusi 98 lata un 47 eiro kolekcijas monētas. Kopumā Latvijas monētu veidošanā piedalījušies vairāk nekā 50 Latvijas un nu arī viens Ukrainas mākslinieks.

Latvijas monētas ir augstu novērtētas visā pasaulē, tās ir saņēmušas daudzas prestižas godalgas, turklāt 2010. gadā ASV numismātikas publikāciju izdevniecības "Krause Publications" un tās izdotā žurnāla "World Coin News" organizētajā konkursā "Gada monēta" ("Coin of the Year") "Latvijas monēta" saņēma galveno balvu nominācijā "Gada monēta". Šajā konkursā Latvijas monētas guvušas izcilus panākumus vairākkārt: 2015. gadā augstāko vērtējumu nominācijā "Labākais mūsdienu notikumu atspoguļojums" ("Best Contemporary Event") ieguva sudraba kolekcijas monēta "Baltijas ceļš", savukārt 2018. gadā kolekcijas monēta "Nacionālais uzņēmējs" tika atzīta par "Mākslinieciskāko monētu" ("Most Artistic Coin"). Konkursā "Coin of the Year Awards" (COTY) Latvijas Bankas kolekcijas monēta "Medus monēta" tika atzīta par pasaules "Gada mākslinieciskāko monētu" un 2020. gada monētu.

Naudas zīmju tapšanā nozīmīga loma ir Latvijas Bankas izveidotajai monētu dizaina komisijai (sākotnēji – Latvijas Bankas monētu sižetiskā risinājuma komisija), kas darbojas kopš 1993. gada 12. novembra. Kopā ar Latvijas Bankas darbiniekiem šajā komisijā strādā Latvijā pazīstami mākslas un kultūras eksperti, mākslinieki un zinātnieki.

Atgādinām, ka par "Latvijas gada monētu 2021" tika atzīta "Veiksmes monēta". Latvijas Bankas un portāla "Delfi" rīkotajā sabiedrības aptaujā piedalījās rekordliels balsotāju skaits – vairāk nekā 35 000. "Veiksmes monētas" grafisko dizainu veidojis pieredzējis monētu mākslinieks Arvīds Priedīte, kurš ir daudzu Latvijas Bankas kolekcijas monētu autors, bet plastisko modeli – Jānis Strupulis. Monētā iekalts vēstījums, ka veiksme var būt nejauša, tomēr, atšķirībā no laimes, tā prasa cilvēka enerģisku darbošanos.

Kopš 2004. gada, kad Latvijas Banka sāka rīkot šo sabiedrības aptauju, par Latvijas gada monētu atzītas "Laika monēta", "Barons Minhauzens", "Ciparu monēta", "Laika monēta II", "Laimes monēta", "Ūdens monēta", "Dzintara monēta", "Miglā asaro logs", "Sudraba pieclatnieks", "Šūpuļa monēta", "Kurzemes baroks", "Pasaku monēta I. Pieci kaķi", "Pasaku monēta II. Eža kažociņš", "Kalējs kala debesīs", "Medus monēta", "Kaķīša dzirnavas" un "Liepas lapa".