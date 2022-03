Aicina palielināt finansējumu skolu ēdināšanas nodrošināšanai

Izglītības iestāžu ēdinātāju asociācija (IIĒA) un Latvijas ēdinātāju apvienība (LĒA) aicina piešķirt papildu finansējumu, lai nodrošinātu pakalpojuma nepārtrauktību un kvalitāti. Citādi izglītības iestādēs vairs nebūs iespējams sniegt esošajām prasībām atbilstošu ēdināšanas pakalpojumu.

Skolēnu pusdienu dotācija 1,42 eiro ir bijusi nemainīga jau kopš 2014. gada. Pašreiz 50% no summas dotē valsts un 50% – pašvaldība. Saskaņā ar Centrālās statistikas pārvaldes informāciju inflācijas rezultātā kopš 2014. gada tiešās ēdināšanas izmaksas ir pieaugušas par vairāk nekā 50%.

2022. gada sākumā izmaksu kāpums strauji turpinās (īpaši attiecībā uz pārtikas un enerģijas resursu cenām). Papildus inflācijai ir augušas arī prasības Ministru kabineta un "Zaļā publiskā iepirkuma" noteikumos, kas vēl vairāk sadārdzina ēdināšanas izmaksas. Veselības ministrijas pasūtītais SPKC pētījums apliecina, ka jau 2021. gadā tikai izejvielu izmaksas pārsniedza kopējo pusdienu dotācijas summu, norāda organizācijas.

"Apstākļi kara situācijas un ekonomisko sankciju dēļ ir būtiski mainījušies, un izmaksu kāpums ir uzņēmis vēl neredzētus tempus un iepriekš neprognozētus apmērus, līdz ar to ēdinātājiem nākas risināt jautājumus par savas darbības turpināšanu – par to, cik ilgi būs jāupurē pakalpojuma līmenis, to turpinot sniegt, par uzņēmumu darba vides pilnveidošanu u.c. Gadiem attīstītais un pilnveidotais sabiedrību atbalstošais pakalpojums ir straujas degradācijas risku zonā un ir skaidrs, ka pie esošiem nosacījumiem pakalpojumu nebūs iespējams sniegt", savu prasību piešķirt papildu finansējumu pakalpojuma izmaksu segšanai pamato LĒA valdes loceklis Guntis Bredovskis.

"Mēs – izglītības iestāžu ēdinātāji – bijām gatavi gaidīt cenu izmaiņas līdz jaunajam mācību gadam, esošo vēl noslēdzot uz savu iekšējo rezervju un daļējas pakalpojuma standarta līmeņa samazināšanās rēķina, tomēr pašreiz, apzinot situāciju, esam spiesti nekavējoties lūgt piešķirt pagaidu piemaksas ēdināšanas izmaksu cenām, lai kaut daļēji amortizētu izmaksu lēcienu un varētu turpināt nodrošināt audzēkņu ēdināšanu", piebilst IIĒA pārstāvis Jānis Meija.

Pašvaldību lēmums par papildu finansējuma piešķiršanu būtu atbalsts, lai uz kādu laiku ēdināšanas pakalpojums tiktu nodrošināts šodienas līmenī. Papildu finansējums dotu iespēju saglabāt pakalpojuma līmeni un mazināt riskus saistībā ar ēdināšanas pakalpojuma darbības pārtraukšanu. Tomēr ilgtermiņā ir nepieciešams atbilstošs finansējums tādā apmērā, kas dotu iespēju nodrošināt pakalpojumu izpildi saskaņā ar normatīvajos aktos noteiktajām prasībām.

"Pamatojoties uz iepriekš minēto, aicinām Rīgu un citas pašvaldības piešķirt papildu finansējumu, lai varētu nodrošināt ēdināšanas pakalpojuma sniegšanu līdzšinējā apmērā un kvalitātē. Līdztekus tam aicinām pašvaldību dienas kārtībā iekļaut izglītības iestāžu audzēkņu ēdināšanas pakalpojuma nodrošināšanas procesa pārskatīšanu," mudina ēdinātāji.