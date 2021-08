Aicina pieteikties bezmaksas meistarklasēm par viedā biznesa izveidi Latvijā

Šā gada otrajā ceturksnī vien pasaulē dzimuši 136 "vienradžu" uzņēmumu jeb privāto kompāniju ar vērtību vairāk nekā viens miljards ASV dolāru, tā pašlaik pasaulē ir aptuveni 800 "vienradžu" uzņēmumu ar kopējo vērtību 2,5 miljardi ASV dolāru, liecina tehnoloģiju tirgus izpētes uzņēmuma "CB Insights" publicētie dati.

Kā min pētnieki, no tiem 5% ir tā dēvētie "decacorns", jo to vērtība ir vairāk nekā desmit miljardi ASV dolāru. Turklāt apmēram katrs trešais no tiem ir zinātņietilpīgais uzņēmums.

"Pieejamā informācija liecina, ka pasaulē riska kapitāla investīcijas zinātnē bāzētājā uzņēmējdarbībā pēdējos četros līdz piecos gados ir palielinājušās vismaz par 70%. Tātad šī ir ne tikai perspektīva biznesa nozare, bet tā ļauj arī piesaistīt ārvalstu investīcijas, kas ir svarīgi jebkurai tautsaimniecībai," skaidroja Latvijas zinātnes komercializācijas platformas "Commercialization Reactor" pārstāve Ilona Gulčaka.

Plāno ieguldīt 800 tūkstošus

Viņa atgādināja, ka kopš 2009. gada "Commercialization Reactor" ir radījis vairāk nekā 110 jaunu zinātnē bāzētu jaunuzņēmēju komandas. Tikmēr "Commercialization Reactor" akcelerācijas un investīciju fonda darbības laikā ir izskatīti vairāk nekā 250 pretendenti, no kuriem pirmssēklas ieguldījumus un akcelerācijas pakalpojumus saņēma 28 komersanti. Kopējais fonda ieguldījums sasniedza 900 000 eiro.

"Nākamajos 12 mēnešos mēs kā akcelerācijas un investīciju fonds plānojam ieguldīt vēl aptuveni 800 tūkstošus eiro, gan sniedzot akcelerācijas pakalpojumus, gan veicot pirmssēklas ieguldījumus. Mūsu fokuss ir jaunu komandu veidošana, kā arī piesaistām un uzņemam jau nodibinātus jaunuzņēmumus," skaidroja Gulčaka.

"Commercialization Reactor" zinātņietilpīgo uzņēmējdarbības jomu Latvijā attīsta jau vairāk nekā desmit gadu, tai skaitā piesaistot finansējumu no ALTUM, pilnveidojot un paplašinot sadarbību ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru (LIAA) un Latvijas universitātēm – Rīgas Tehnisko universitāti, Latvijas Universitāti, Cietvielu Fizikas Institūtu u.c.

Starptautiski platforma "Commercialization Reactor" sadarbojas ar dažādām citu valstu universitātēm, ekspertu grupām, kā arī industriālām korporācijām. Mērķis ir importēt zinātniskos izgudrojumus Latvijā, kur vietējie uzņēmēji kopā ar zinātniekiem, tajā skaitā no citām valstīm, varētu veidot zinātnē bāzētas uzņēmumus, tādējādi radot ekonomikai lielāku pievienoto vērtību.

"Zinātņu ietilpīgo uzņēmumu attīstības cikls atšķiras no informācijas un komunikācijas tehnoloģijās balstīto jaunuzņēmumu attīstības, kas ir krietni ātrāka. "Dziļo tehnoloģiju" jaunuzņēmumiem sākotnējā attīstības stadijā nepieciešams gan lielāks un ilgāks finanšu atbalsts, gan arī specifiskas zināšanas šāda uzņēmuma vadībā. Tieši tāpēc sadarbībā ar LIAA un Rīgas Biznesa skolu trešo reizi organizējam bezmaksas praktiskās apmācības tiem, kuri vēlas izmēģināt spēkus zinātņietilpīgajā uzņēmējdarbībā," pastāstīja Gulčaka.

Jau tagad interesenti var pieteikties meistarklasēm tiešsaistē "Ceļvedis tava viedā biznesa izveidei". Tas ir sešu praktisku un intensīvu bezmaksas nodarbību kurss, kurā "deep-tech" nozares profesionāļi, eksperti un kompāniju īpašnieki gan no Latvijas, gan ārvalstīm dalīsies zināšanās un pieredzē.

Reģistrācija ir atvērta līdz pat 5. septembrim.

"Šīs meistarklases ir viens no pirmajiem soļiem, lai varētu izveidot savu zinātņietilpīgo uzņēmumu. Kopā ar "Commercialization Reactor" mēs esam strādājuši, lai Latvijā attīstītu vidi, kurā šādi biznesi var augt un attīstīties. Piemēram, meistarklasēm seko akcelerācijas fonda rīkotais "Ignition Event". Tajā uzņēmēji var sastapt zinātniekus, lai veidotu kopīgas komandas, kas ir kā aizmetņi "deep-tech" jaunuzņēmumiem. Reizi gadā notiek arī Baltijā lielākā zinātņietilpīgas uzņēmējdarbības konference "Deep Tech Atelier", kur tiekas visi nozarē ir iesaistītie – investori, ražotāji, zinātnieki, politikas veidotāji, lektori un citi tehnoloģiju entuziasti," pastāstīja LIAA Tehnoloģiju departamenta direktore Lauma Muižniece.

Interese ir liela

Pēc Muižnieces paustā, topošajiem un esošajiem "dziļo tehnoloģiju" jaunuzņēmējiem ir pieejami vēl citi instrumenti, kā attīstīt savus biznesus. Piemēram, viens no šādiem instrumentiem ir inovāciju vaučeris, kuru var izmantot eksperimentālajām izstrādēm jeb prototipu ražošanai, tehniski ekonomiskajai priekšizpētei un rūpnieciskajiem pētījumiem sadarbībā ar pētniecības organizācijām Latvijā un ārpus tās, ja Latvijā neviena organizācija nenodrošina šādus pakalpojumus.

"Mums ir patiess prieks, ka uzņēmēji aizvien vairāk izmanto šo atbalsta instrumentu. Kopš tā ieviešanas 2017. gadā līdz šim brīdim ir izsniegti 258 vaučeri par kopējo summu aptuveni trīs miljoni eiro. 2021. gadā vien ir izsniegti 86 vaučeri par kopējo summu mazliet vairāk nekā viens miljons eiro," teica Muižniece.

Meistarklasēs "Ceļvedis tava viedā biznesa izveidei" apmācību dalībnieki varēs uzzināt, kādas ir "deep-tech" jaunuzņēmuma attīstības fāzes, izaicinājumi, izprast tehnoloģiju pārneses pamatmodeļus, nepieciešamos juridiskos aspektus, tirgus vajadzības, apgūt attiecību veidošanas un līderības prasmes un iegūt vēl daudzas citas noderīgas zināšanas.

Meistarklasēm ir aicināti pieteikties nodarbinātie, pašnodarbinātie, arī šobrīd nenodarbināti pieaugušie, maģistrantūras pēdējo kursu studenti un augstskolu absolventi ar darba vai uzņēmējdarbības pieredzi, kuri vēlas nākotnē dibināt un attīstīt savu tehnoloģiju uzņēmumu.

Meistarklašu dalībniekiem būs iespēja piedalīties gan teorētiskās, gan praktiskās nodarbībās. Lekcijas sāksies 7. septembrī un turpmāk norisināsies katru ceturtdienu no pulksten 15 līdz 17.30 tiešsaistē līdz 7. oktobrim.

Meistarklašu lektori: "InnoEU Tech Bridge GmbH" vadītājs, "Innovation Network for Advanced Materials" priekšsēdētājs, "SPECS Surface Nano Analysis GmbH" vadītājs Dr. Ferdinants Bartels, pasniedzējs, mentors un Kembridžas Karaļa koledžas asociētais profesors Šailendra Vjakarnams, Rīgas Biznesa skolas direktora vietnieks, Ph.D. Claudio A. Rivera, , RBS maģistra programmas direktors Aldis Greitāns, "Naco Technologies" dibinātājs, MBA Aleksandrs Parfinovičs, LIAA Tehnoloģiju departamenta direktore Lauma Muižniece, zinātnes komercializācijas platformas "Commercialization Reactor" dibinātājs, vadītājs, "Eventech" līdzdibinātājs un investors Nikolajs Adamovičs, "Commercialization Reactor" AIFP valdes locekle un investore, MBA Ilona Gulčaka, "Snowision" līdzdibinātājs, "Evoled" vadītājs, "Commercialization Reactor" iesācējuzņēmumu koučs, Mag. oec. Aleksejs Korabovskis, "Conelum Biotech" dibinātājs Antons Adamovičs, un "Veritacell" līdzdibinatājs un vadītājs Arsēnijs Sergejevs.

Mācības tiek īstenotas Eiropas Reģionālās attīstības fonda projektos Inovāciju motivācijas programma un Tehnoloģiju pārneses programma.