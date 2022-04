Aicina pieteikties sociālās uzņēmējdarbības grantam 'Augšup'

1. aprīlī tiek uzsākta projektu pieņemšana jaunai sociālās uzņēmējdarbības grantu programmai “Augšup”, ko īsteno SEB banka kopā ar Mārupes, Siguldas, Ķekavas, Olaines un Ropažu novadiem ar mērķi veicināt sociālās uzņēmējdarbības attīstību Pierīgā.

Maksimālā naudas summa vienam grantam ir 8 000 eiro un uz to var pretendēt gan uzņēmumi, kas jau veic vai plāno veikt sociālo uzņēmējdarbību kādā no minētajiem novadiem, gan arī vēl neīstenotu biznesa ideju autori. Pieteikumu pieņemšana ilgs līdz 29. aprīlim.

Granta līdzekļi paredzēti esošās sociālās uzņēmējdarbības attīstīšanai, esošā biznesa sociālās ietekmes veidošanai vai arī jauna sociālā uzņēmuma izveidei.

SEB bankas valdes loceklis Arnis Škapars saka: "Sociālā uzņēmējdarbība ir unikāla uzņēmējdarbības forma, kurā ir iespēja caur savu saražoto produktu vai sniegto pakalpojumu radīt papildu pievienoto vērtību – risināt konkrētu problēmu vai sniegt atbalstu mazāk aizsargātai sabiedrības grupai. Sociālais aspekts arvien vairāk kļūst par būtisku konkurētspējas faktoru, ko no uzņēmumiem sagaida gan klienti, gan arī investori. Vienlaikus jābūt ne tikai cēlam mērķim, bet arī ilgtspējīgam biznesa modelim – uzņēmumam jāspēj patstāvīgi izdzīvot, augt un attīstīties. Šobrīd ir ļoti pateicīga augsne jaunām biznesa idejām un attīstības virzieniem, tāpēc aicinu izmantot iespēju pieteikties grantu konkursā, kas sniedz iespēju ne tikai pretendēt uz finansējumu, bet arī pārliecināties par savas idejas dzīvotspēju, pārrunājot to ar kompetentu žūriju."

Kā norāda Kristīne Vērpēja, sociālās uzņēmējdarbības inkubatora "Reach for Change Latvia" valdes locekle, arvien vairāk nozarē iesaistās cilvēki, kuriem ir būtiska ilgtspēja un kuri meklē jēgpilnu nodarbošanos ar pievienoto vērtību. "Šobrīd Latvijā ir reģistrēti un aktīvi darbojas 197 sociālie uzņēmumi, bet kopumā to skaits ir vēl lielāks, jo daudzi pēc savas būtības atbilst šim konceptam, taču nav ieguvuši sociālā uzņēmuma statusu. Risinot aktuālas sociālās problēmas caur uzņēmējdarbību, vienlaikus ieguvums ir arī ekonomikai, jo tiek veicināta nodarbinātība, īpaši reģionos. Arī patērētāji arvien vairāk izprot, ka, pērkot pakalpojumus un preces no sociālajiem uzņēmējiem, viņi piedalās pozitīvu pārmaiņu veicināšanā un sniedz atbalstu mazāk aizsargātām sabiedrības grupām," saka Vērpēja.

Iesniegtos projektus vērtēs žūrijas komisija, kuras sastāvā būs gan biznesa profesionāļi, gan sociālās uzņēmējdarbības jomas un pašvaldību pārstāvji. Rezultātu paziņošana un uzvarētāju apbalvošana notiks jūnijā.