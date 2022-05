'airBaltic' atver bāzi Tamperē

Latvijas lidsabiedrība "airBaltic" atvērusi jaunu bāzi Tamperē, Somijā, informē uzņēmuma pārstāvji.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

"airBaltic" Tamperi savienos ar septiņiem tiešajiem lidojumiem papildus jau esošajiem reisiem uz Rīgu, Latvijā. Jaunā bāze tika atklāta īpašā pasākumā Tamperē.

"No šodienas mēs Tamperi saucam par vienu no mūsu bāzēm. Jaunas bāzes atvēršana sniedz jaunas ceļošanas iespējas gan mūsu pašreizējiem, gan nākotnes pasažieriem. Mēs ceram, ka pasažieru pieprasījums pakāpeniski palielināsies, tāpēc mēs ar laiku varētu sākt lidojumus uz papildu jauniem galamērķiem biznesa centros un uz atpūtas galamērķiem," saka "airBaltic" izpilddirektors Martins Gauss (Martin Gauss).

"Mēs esam priecīgi svinēt airBaltic jaunās bāzes izveidošanu Tamperes-Pirkkalas lidostā. Tas ir nozīmīgs pavērsiena punkts ilgajā sadarbībā starp Finavia un airBaltic. Septiņi jauni maršruti sniedz plašu Eiropas pilsētu dažādību gan atpūtas, gan biznesa ceļotājiem no Tamperes-Pirkkalas apkaimes, un mēs par to esam ļoti priecīgi," saka Somijas lidostu operatora "Finavia" Tamperes-Pirkkalas lidostas vadītāja un centrālo un austrumu Somijas lidostu viceprezidente Mari Nurminena (Mari Nurminen).

Sākot no maija, "airBaltic" veiks tiešos lidojumus no Tamperes uz Oslo (Norvēģija) un Kopenhāgenu (Dānija), Frankfurti un Minheni (Vācija), kā arī saulainiem atpūtas galamērķiem - Malagu (Spānija) un Rodas salu (Grieķija) - papildus jau esošajiem reisiem uz Rīgu (Latvija). Sākot no jūnija, "airBaltic" veiks tiešos lidojumus uz Amsterdamu (Nīderlande).