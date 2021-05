'airBaltic' izvairīsies no ielidošanas Baltkrievijas gaisa telpā

“Vakar, saņemot pretrunīgu informāciju par uz Minsku novirzīto komerciālo reisu, "airBaltic" nekavējoties lēma izvairīties no ielidošanas Baltkrievijas gaisa telpā līdz brīdim, kamēr situācija kļūs skaidrāka un varas iestādes informēs par saviem lēmumiem,” liecina aviokompānijas pirmdien izplatītais paziņojums.

Tā norāda, ka pasažieru un darbinieku drošība un veselība ir galvenā "airBaltic" prioritāte, un "airBaltic" pašlaik turpina uzmanīgi sekot līdzi situācijai.

"23.maijā "airBaltic" rīkojās atbilstoši Eiropas Aviācijas drošības aģentūra (EASA) ieteiktajiem piesardzības pasākumiem, veicot lidojumus virs Minskas. Vakar "airBaltic" izvairījās no ielidošanas Baltkrievijas gaisa telpā, veicot reisus BT410 no Rīgas uz Odesu un BT724 no Rīgas uz Tbilisi," informē aviokompānijā.

Kā ziņots, "Ryanair" lidmašīnai, kas svētdien bija ceļā no Atēnām uz Viļņu, Baltkrievijas gaisa telpā netālu no Lietuvas robežas nācās mainīt kursu un doties uz Minsku, kur Baltkrievijas kriminālpolicija aizturēja vienu no tās pasažieriem – opozīcijas līderes Svjatlanas Cihanouskas štāba locekli, opozīcijas medija "Nexta" dibinātāju un galveno redaktoru Romānu Protaseviču, kuram Baltkrievijā draud nāvessods.

"Godīgi sakot, es neatceros tādu gadījumu, tas ir bez precedenta gadījums, kuru varētu saukt par zināmu gaisa pirātismu 21.gadsimtā, kad civilā lidmašīna tiek faktiski viltus, piespiedu kārtā, izmantojot iznīcinātājus, nosēdināta. Kāds cilvēks tiek aizturēts, faktiski jāsaka nolaupīts, ņemot vērā arī, ka viņš bija lūdzis patvērumu citā valstī. Un šim cilvēkam saskaņā ar Baltkrievijas varas iestāžu izvirzītajām, jāsaka gan pseido apsūdzībām, draud nāvessods par teroristisku darbību. Kāds tur terorisms, ja cilvēks ir vienkārši nodarbojies ar sociālo mediju kontu administrāciju un pret režīmu vērstu darbību. Tas ir absolūti nepieņemami," svētdien "LTV" notikušo komentēja Latvijas ārlietu ministrs Edgars Rinkēvičs (JV).