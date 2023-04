'airBaltic' vasaras sezonā piedāvās 20 jaunus galamērķus

Latvijas nacionālā lidsabiedrība "airBaltic" šogad vasaras sezonā no Rīgas, Tallinas, Viļņas un Tamperes piedāvās lidojumus uz kopumā 20 jauniem galamērķiem, informēja "airBaltic" pārstāvji.

Lidsabiedrība šodien ar sezonas pirmo lidojumu no Rīgas uz Stambulu atklāja 2023. gada vasaras sezonu.

Šajā vasaras sezonā no Rīgas paredzēti desmit jauni galamērķi. No šodienas tiek piedāvāti četri lidojumi nedēļā maršrutā Rīga-Stambula, no 15. aprīļa - divi lidojumi nedēļā maršrutā Rīga-Hannovere, no 1. maija trīs lidojumi nedēļā maršrutā Rīga-Bukareste un divi lidojumi nedēļā maršrutā Rīga-Portu. Tāpat no 2. maija tiks veikti divi lidojumi nedēļā maršrutā Rīga-Burkasa, no 4. maija - divi lidojumi nedēļā maršrutā Rīga-Bilbao un divi lidojumi nedēļā maršrutā Rīga-Tivata, bet no 16. maija - divi lidojumi nedēļā maršrutā Rīga-Erevāna un divi lidojumi nedēļā maršrutā Rīga-Belgrada. Tāpat no 17. maija tiks piedāvāti divi lidojumi nedēļā maršrutā Rīga-Baku.

No Tallinas "airBaltic" piedāvās lidojumus uz četriem jauniem galamērķiem. Pa diviem lidojumiem nedēļā no 1. maija būs maršrutos Tallina-Splita un Tallina-Roda, no 2. maija maršrutā Rallina-Dubronvika un no 3. maija maršrutā Tallina-Iraklija.

Arī no Viļņas paredzēti četri jauni galamērķi. Pa diviem lidojumiem nedēļā no 2. maija būs maršrutā Viļņa-Malaga un Viļņa-Palma de Maljorka, no 3. maija - Viļņa-Nica, bet no 4. maija - Viļņa-Iraklija.

Savukārt divi jauni galamērķi būs no Tamperes. Pa diviem lidojumiem nedēļā no 2. maija būs maršrutā Tampere-Nica un no 4. maija - Tampere-Milāna.

"airBaltic" valdes priekšsēdētājs Martins Gauss norāda, ka lidojumu sākšana uz šiem 20 jaunajiem vasaras sezonas galamērķiem pasažieriem nodrošinās vēl plašākas iespējas pieredzēt bezrūpīgu ceļošanas pieredzi.

"Mēs turpinām strādāt mūsu mājas pilsētās Baltijā un uzlabot savienojamību uz un no reģiona. Tāpat arī priecājamies paplašināt "airBaltic" piedāvājumu šajā vasaras sezonā gan ar jauniem maršrutiem, gan ar palielinātu lidojumu biežumu jau esošajos atpūtas un īso brīvdienu maršrutos," pauž Gauss.

Latvijas valstij pieder 97,97% "airBaltic" akciju, bet finanšu investoram, Dānijas uzņēmējam Larsam Tūsenam piederošajam "Aircraft Leasing 1" - 2,03%.