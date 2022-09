Aizvadītajā nedēļā vidējā elektroenerģijas cena pieauga; to ietekmē laikapstākļi

Aizvadītajā nedēļā "Nord Pool" sistēmas, kā arī Baltijas vidējā elektroenerģijas cena pieauga.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Elektroenerģijas cenām citur Eiropā bija dažādas tendences – Polijā tā kāpa par 38% līdz vidēji 189,24 eiro/MWh, Vācijā elektroenerģijas cena bija 341,27 eiro/MWh jeb par 21% augstāka nekā nedēļu iepriekš, tikmēr Francijā elektroenerģijas cena samazinājās par 3% līdz vidēji 358,36 eiro/MWh.

Latvijā nedēļas vidējā elektroenerģijas cena bija 338,69 eiro/MWh, kas samazinājās par 6%, salīdzinot ar nedēļu iepriekš. Lietuvā tā bija par 5% zemāka nekā nedēļu iepriekš un vidēji bija 342,63 eiro/MWh. Tikmēr Igaunijā elektroenerģijas cena kāpa par 59% un bija 225,60 eiro/MWh. Aizvadītajā nedēļā Nord Pool sistēmas cena kāpa par 44% līdz 202,72 eiro/MWh.

Laikapstākļi bija galvenais elektroenerģijas cenu ietekmējošais faktors "Nord Pool" reģionā. Vēsāku laikapstākļu dēļ "Nord Pool" reģionā elektroenerģijas patēriņš pieauga par 2%, turklāt vēja elektrostaciju izstrāde kritās par 46%. Tajā pašā laikā Ziemeļvalstu atomelektrostaciju pieejamās jaudas īpatsvars no kopējās uzstādītās nedaudz samazinājās līdz 72%, salīdzinot ar 74% iepriekšējā nedēļā. Šo faktoru ietekmē "Nord Pool" reģionā novērots elektroenerģijas cenu pieaugums. Tikmēr zemākas energoproduktu cenas atstāja lielāku ietekmi uz elektroenerģijas cenām Latvijā un Lietuvā, veicinot to nelielu samazinājuma tendenci. Par 2% lielākas enerģijas plūsmas no Somijas, kur nedēļas vidējā elektroenerģijas cena kāpa par 62% līdz 197,97 eiro/MWh, atstāja lielāku ietekmi tieši uz Igaunijas elektroenerģijas cenu, saglabājoties pārvades sistēmas šķērsgriezumu jaudas ierobežojumiem starp Igauniju un Latviju remontdarbu dēļ.

Aizvadītajā nedēļā "Nord Pool" reģionā elektroenerģijas patēriņš pieauga un kopā tika patērētas 6804 GWh, bet izstrādes apjomi nedaudz samazinājās līdz 6817 GWh.

Baltijas valstīs kopējais elektroenerģijas patēriņš palika iepriekšējās nedēļas līmenī un bija 467 GWh. Latvijā patērētās elektroenerģijas apjoms samazinājās par 1% un bija 117 GWh. Igaunijā elektroenerģijas patēriņš palika iepriekšējās nedēļas līmenī, un tika patērēta 141 GWh. Arī Lietuvā elektroenerģijas patēriņš bija bez izmaiņām – 209 GWh.

Baltijā elektroenerģijas izstrāde pieauga par 2% līdz 260 GWh. Latvijā elektroenerģijas izstrādes apjomi kritās par 33% līdz 33 GWh. Tikmēr Igaunijā ražošanas apjomi kāpa par 31% līdz 171 GWh. Lietuvā elektroenerģijas izstrāde kritās par 27% un bija 56 GWh.

Aizvadītajā nedēļā izstrādes apjoms pret patēriņu Latvijā bija 28%, Igaunijā – 122%, bet Lietuvā – 27%. Baltijas valstīs tika saražoti 56% no reģionā patērētās elektroenerģijas apjoma.