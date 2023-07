'Aldaris' pērn strādājis ar vairāk nekā 8 miljonu zaudējumiem; norāda uz domstarpībām ar VID

2022. gadā alus darītāja "Aldaris" apgrozījums audzis par 23,46%, sasniedzot 26,63 miljonus eiro. Pērn uzņēmums turpinājis strādāt ar zaudējumiem, tiem pieaugot līdz 8,29 miljoniem eiro, informē "Lursoft Klientu portfelis".

AS "Aldaris" gada pārskatā skaidro, ka 5,4 miljoni eiro no šiem zaudējumiem radušies, jo izveidoti uzkrājumi saistībā ar Valsts ieņēmumu dienesta (VID) veiktā nodokļu audita rezultātā pieņemto lēmumu par transfertcenu korekciju laika periodā no 2017. gada līdz 2020. gadam, līdz ar to arī attiecīgo uzņēmuma ienākuma nodokļa korekciju. Ņemot vērā, ka VID audita lēmums nav galīgs, AS "Aldaris" gatavo iesniegumu VID ģenerāldirektorei par lēmuma atcelšanu, kā arī neizslēdz vēršanos tiesā nelabvēlīga lēmuma gadījumā.

AS "Aldaris" iesniegtajā pārskatā norādījis, ka 2022. gadā tā kopējā realizētā alus tirgus daļa veidoja 28,5%. Uzņēmuma pārdošanas apjomi Latvijā 2021. gadā veidoja 38,2 miljonus litru, savukārt 2022. gadā 39,74 miljonus litru, kas ir par 3% vairāk nekā gadu iepriekš. Vienlaikus AS "Aldaris" norādījis, ka 2022. gadā alus tirgus Latvijā samazinājies par 4%.

Alkoholisko kokteiļu segmentā zīmola pārdošanas apjomi Latvijā pieauga par 51%, enerģijas dzēriena – par 62%, savukārt ūdens kategorijā pieaugums attiecībā pret 2021. gadu sasniedza 31%.

"Lursoft" dati rāda, ka aizvadītajā gadā AS "Aldaris" nodokļu iemaksās valsts kopbudžetā samaksājis 23,29 miljonus eiro, tostarp 1,29 miljonus eiro valsts sociālās apdrošināšanas obligātajās iemaksās un 0,68 miljonus eiro iedzīvotāju ienākuma nodoklī. Pērn uzņēmumā strādāja 168 darbinieki.

2023. gadā AS "Aldaris" plāno saglabāt Latvijas alus tirgus pozīcijas iepriekšējā gada līmenī. Plānots izstrādāt jaunus produktus un ieviest tos patērētājiem kopā ar inovatīviem iepakojuma risinājumiem.

AS "Aldaris" apturējis visus iepirkumus un pārdošanu Krievijā. Radušos pārdošanas apjomu zaudējumus tiek plānots kompensēt, palielinot eksporta pārdošanas apjomus uz Āzijas un Eiropas valstīm, kā arī veicinot pārdošanas apjomus vietējā tirgū un ražojot produktus vietējiem zīmoliem.