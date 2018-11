Apdrošinātāja BTA valdes priekšsēdētāja amatā iecelts Volfgangs Štokmaiers

Risku apdrošinātāja "BTA Baltic Insurance Company" (BTA) valdes priekšsēdētāja amatā iecelts kompānijas valdes loceklis Volfgangs Štokmaiers (Wolfgang Stockmeyer), informē uzņēmums.

Vienlaikus kompānijā informēja, ka savukārt līdzšinējais valdes loceklis Oskars Hartmanis turpmāk būs valdes priekšsēdētāja vietnieks, bet valdes locekļu pilnvaras pagarinātas Evijai Matvejai un Tadeušam Podvorski.

BTA pārstāvji norādīja, ka Štokmaiers darbu kompānijā sāka kā valdes loceklis 2016. gada oktobrī pēc "Vienna Insurance Group" (VIG) grupas darījuma par BTA akciju iegādi, pārraugot finanšu, pārapdrošināšanas un aktuāra jomu.

Iepriekš - no 2010. gada līdz 2016. gada oktobrim - Štokmaiers strādāja VIG uzņēmumos Polijā, kur bija valdes loceklis dzīvības apdrošināšanas kompānijā "Compensa TUnŽ S.A. Vienna Insurance Group", pārraugot pārdošanas struktūrvienību darbu, kā arī bija valdes loceklis risku apdrošināšanas kompānijā "Compensa TU S.A. Vienna Insurance Group", kur pārraudzīja veselības apdrošināšanas segmentu. Apdrošināšanas nozarē Štokmaieram darba pieredze ir teju 20 gadus.

"Man ir liels pagodinājums pieņemt uzņēmuma akcionāru novērtējumu par manu iepriekš paveikto darbu un kļūt par BTA valdes priekšsēdētāju. BTA ir nozīmīgs tirgus spēlētājs visās Baltijas valstīs. To pierāda arī trešā ceturkšņa finanšu rezultāti - uzņēmums aug, attīstās un nostiprina savas pozīcijas tirgū kā viens no vadošajiem apdrošinātājiem. Man stratēģiski nozīmīgs uzdevums šobrīd būs realizēt apstiprināto BTA Baltijas stratēģiju, kas sola jaunus izaicinājumus un panākumus. Šo gadu laikā ir daudz paveikts, bet mums ir kur tiekties gan tehnoloģiju attīstībā, gan citos aspektos. Neapšaubāmi, lai to paveiktu, ir vajadzīga spēcīga un profesionāla komanda," teica Štokmaiers.

Jau ziņots, ka 2018. gada 1. maijā darbu kompānijā atstāja valdes priekšsēdētājs Jānis Lucaus.

BTA lielākais akcionārs ir VIG (90%).