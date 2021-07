Apdrošinātājs: par vējstiklu bojājumiem izmaksāto atlīdzību apmērs tuvojas diviem miljoniem eiro

Šogad apdrošināšanas AS "Balta" (PZU grupa) atlīdzībās par vējstiklu bojājumiem auto īpašniekiem izmaksājusi jau 1,85 miljonus eiro, aģentūrai LETA pavēstīja "Baltas" pārstāvji.

Viņi skaidroja, ka visbiežāk klientu automašīnas vējstiklu sabojājuši no ceļa seguma atlecoši akmeņi un šķembas ceļu remontu posmos.

"Vasara ir pats karstākais remontdarbu laiks. Nedēļām ilgi Latvijā novērojama netipiski augsta gaisa temperatūra, pārsniedzot pat 30 grādus. Šādos laika apstākļos bitumena emulsijas ieklāšana nav rekomendējama, un rezultātā ceļu darbi daudzviet ir atlikti, līdz gaisa temperatūra pazemināsies. Karstums ir liels izaicinājums arī ekspluatācijā esošajiem ceļiem, jo izraisa seguma kvalitātes pasliktināšanos un ceļu uzturēšanas problēmas. Savukārt lielais sausums veicina putekļu veidošanos, un autovadītājiem jārēķinās ar zemāku braukšanas virsmas kvalitāti uz ceļiem ar grants un šķembu segumu," skaidroja "Baltas" apdrošināšanas atlīdzību direktors Ingus Savickis.

Kā liecina "Baltas" apkopotā statistika, šogad ļoti ievērojami - par 42% - pieaudzis atlīdzības pieteikumu skaits par vējstiklu bojājumiem. Kopš gada sākuma pieteikts jau vairāk nekā 4000 atlīdzību, un viens šāds gadījums autovadītājam izmaksā vidēji teju 500 eiro.

Apdrošinātāja pārstāvji norādīja, ka pat sīka plaisa var izraisīt nepatīkamas sekas, jo pastāv risks, ka bojājums izpletīsies - jāņem vērā, ka jebkura plaisa gaisa temperatūras maiņas, auto vibrāciju un deformāciju ietekmē var izplesties. Turklāt ar bojātu vējstiklu auto tehniskajā apskatē var neizdoties saņemt atļauju piedalīties satiksmē, ja bojājums ir tāds, kas ierobežo autovadītāja redzamību, ietekmē stikla izturību un apdraud satiksmes drošību.

"Kā liecina atlīdzību pieteikumu statistika, vējstiklu bojājumi šogad kļuvuši par ļoti ikdienišķu likstu autovadītāju ikdienā. Pietiek ar sīku akmentiņu, lai radītu nopietnus vējstikla bojājumus, kuru novēršana izmaksā krietnu summu, tāpēc autovadītājam ir rūpīgi jāizvēlas braukšanas ātrums ceļu posmos, kur notiek remontdarbi. Ātruma ierobežojumi paredzēti arī tamdēļ, lai pasargātu citu braucēju auto no gaisā paceltu akmeņu radītiem bojājumiem. Ja tomēr šāds bojājums ir radies un nav liels vai arī ir stikla zonā, kas netraucē šofera redzamību, to var viegli un ātri saremontēt. Citos gadījumos vējstikls jāmaina. Šādās situācijās noteikti noderēs KASKO apdrošināšana, jo atšķirībā no OCTA tā pilnība sedz šādus remontdarbus," pauda Savickis.

Ņemot vērā negadījumu skaita pieaugošo tendenci, Savickis auto īpašniekiem, braucot pa grants un zemes ceļiem, kā arī ceļa posmos, kuros notiek remontdarbi, iesaka ievērot papildu piesardzību.

"Ieteicams izvēlēties ceļa segumam un laika apstākļiem atbilstošu distanci ar priekšā braucošajiem auto. Tāpat vajadzētu samazināt braukšanas ātrumu, īpaši brīdī, kad tuvojas pretimbraucoša automašīna. Lai pasargātu savu auto no bojājumiem, ceļa remonta posmos noteikti ir vērts nesteigties, ievērojot braukšanas ātruma ierobežojumus," skaidroja Savickis.

Tāpat, ja zināms, ka noteiktā ceļa posmā notiek remontdarbi, iespēju robežās braucienu vajadzētu pārplānot. Savickis piebilda, ka pat nelielu vējstikla plaisu ieteicams novērst nekavējoties, īpaši tad, ja tā ietekmē autovadītāja redzamību un līdz ar to apdraud vadītāja un pasažieru drošību.

Risku apdrošināšanas kompānija "Balta", kas ietilpst PZU grupā, šogad pirmajā ceturksnī strādāja ar peļņu 2,128 miljonu eiro apmērā, kas ir par 31% mazāk nekā 2020.gada attiecīgajā periodā, liecina kompānijas publiskotā informācija.

Bruto apdrošināšanas prēmijās "Balta" 2021.gada pirmajos trijos mēnešos parakstījusi 31,867 miljonus eiro, kas ir par 5,2% vairāk nekā pērn pirmajā ceturksnī, bet atlīdzībās kompānija izmaksājusi 14,348 miljonus eiro, kas ir par 10,2% mazāk.