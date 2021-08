Apģērbu ražotājam 'Rita' izdevies dubultot apgrozījumu; palīdzējušas arī maskas

Trikotāžas audumu un izstrādājumu ražotājs AS "Rita" 2020. gadā būtiski palielinājis savu apgrozījumu, izriet no "Lursoft" Klientu portfeļa datiem.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

2019.gadā ražotājs apgrozīja 1,38 milj. eiro, bet pagājušajā gadā tie bijuši 2,87 milj. eiro, kas gada laikā ir kāpums par 107,54%. Apgrozījuma pieaugumu sekmējuši vairāki faktori, tostarp palielināta cena šūšanas pakalpojumiem, tika piedāvāti produkti ar lielāku pievienoto vērtību, piesaistīti jauni klienti. Pērn ieviests sava veida unikāls produkts – sejas maskas ar antibakteriālām īpašībām. Šīs maskas guvušas lielu pieprasījumu gan esošo pircēju vidū, gan arī piesaistīja jaunus klientus no ASV.

Jānorāda, ka AS "Rita" savu produkciju galvenokārt eksportē uz ārvalstīm. Pērn eksports uz Eiropas Savienību veidojis 58,05% no AS "Rita" kopējā apgrozījuma, bet uz trešajām valstīm – vēl 10,72%.

"2020.gadā darbaspēka trūkuma dēļ uzņēmumam nācās atteikties no dažiem pasūtījumiem, kas neļāva palielināt apgrozījumu vēl vairāk," norādījis ražotājs. Pērn uzņēmums piesaistījis vairākus apakšuzņēmējus gan no Latvijas, gan citām Baltijas valstīm.

Atšķirībā no 2019. gadā gūtajiem 21,02 tūkst. eiro zaudējumiem, pagājušajā gadā uzņēmums nopelnījis 431,74 tūkst. eiro.

Stāstot par attīstības plāniem, AS "Rita" norāda, ka turpinās jaunu klientu piesaisti no Eiropas un turpināt pamatražošanas kapacitātes palielināšanu. Uzņēmums šogad plāno attīstīt mazumtirdzniecību Latvijā un Baltijā, lielāku uzsvaru liekot uz e-komerciju.

2020. gadā AS "Rita" bija darba devējs 55 darbiniekiem.

Ražošanas uzņēmuma AS "Rita" patiesais labuma guvējs ir Aleksandrs Sazonovs, kurš šobrīd kā patiesais labuma guvējs reģistrēts kopskaitā 7 uzņēmumos.