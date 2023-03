Aprīļa beigās gaidāmā konference 'Novatore Impact Summit' izziņo programmu

Nākamā mēneša beigās, 27. aprīlī, Rīgā notiekošā konference "Novatore Impact Summit" izsludinājusi programmu, informēja konferences rīkotāji. Pasākumā piedalīsies pasaules līmeņa biznesa līderes, politiķes un starptautisko organizāciju vadītājas no 10 valstīm.

Konferencē diskutēs par sieviešu ekonomisko spēcināšanu – noturību krīzes apstākļos, finansiālo neatkarību un inovācijām. Starptautiskā samita ietvaros notiks arī meistarklases sieviešu līderības un prasmju attīstīšanai.

"Sievietes ir puse no pasaules iedzīvotājiem, taču veido tikai aptuveni 37% no pasaules iekšzemes kopprodukta. Ekonomikas nevar darboties ar pilnu potenciālu, ja liela daļa iedzīvotāju tajā nesniedz pilnvērtīgu ieguldījumu. Vairāki starptautiski pētījumi, piemēram, "McKinsey" dati liecina, ja uzņēmuma valdē strādā sievietes, uzņēmumu vērtība pieaug par 25%. Vienlīdzība nav luksusa prece, bet gan mūsu labklājības pamats," uzsver konferences rīkotāja un organizācijas "Novatore" līdzdibinātāja Baiba Rubesa.

Konferenci atklās bijusī Valsts prezidente Vaira Vīķe-Freiberga, Latvijas Ministru prezidents Krišjānis Kariņš un attālināti arī Eiropas Komisijas Inovācijas, pētniecības, kultūras, izglītības un jaunatnes komisāre Marija Gabriela.

Ar savas pieredzes atziņām par ietekmi un varu dalīsies "Swarovski" izpilddirektore un valdes locekle Luīza Delgādu. Viņa ieņēmusi vadošus amatus arī tādās starptautiskās kompānijās kā "IKEA", "Barclays Bank", "Fortum", "Breitling" un "Telia". Dalgado ir privāta investīciju fonda līdzīpašniece, kas finansē ilgtspējīgus uzņēmējdarbības modeļus, lai atbalstītu apdraudētās Eiropas amatniecības tradīcijas.

Par darbu vadošos amatos auto industrijā stāstīs Žaklīna Hārveja, "Audi" reģionālā direktore Ķīnā un Honkongā, kas ir lielākais auto noieta tirgus pasaulē. Savas karjeras laikā viņa strādājusi arī Dienvidāfrikā, Izraēlā, Tuvajos Austrumos, Austrālijā u.c.

Konferencē uzstāsies investīciju fonda "Thousand Faces" dibinātāja Mužana Asgari, akcentējot pielāgošanās spēju, mākslīgā intelekta un ekonomiskās noturības nozīmi sievietes dzīvē. Viņas vadītais fonds atbalsta sieviešu īstenotus ilgtspējīgas attīstības projektus. Asgari ir izveidojusi arī personīgā zīmola un talantu attīstības platformu "Thousand Eyes On Me", lai pilnveidotu sieviešu prasmes un palīdzētu kļūt par spēcīgām līderēm, un ir līdzdibinātāja globālai kopienai "Women in AI", apvienojot sievietes, kas darbojas mākslīgā intelekta jomā.

Par daudzveidības hartu kā efektīvu instrumentu iekļaušanas veicināšanai darba vietā uzstāsies Aleta Grēfina fon Hardenberga, kas ir Vācijas dažādības hartas bijusī ģenerāldirektore un līdzdibinātāja. Viņa bijusi arī "Deutsche Bank" direktore un atbildējusi par dažādības pārvaldību. Kā bankas globālās daudzveidības veicināšanas komandas locekle, kopš 2000. gada viņa spēlējusi vadošu lomu bankas globālās dažādības stratēģijas veidošanā. Grēfina fon Hardenberga vadīs arī vienu no konferences meistarklasēm.

Par izdzīvošanu un uzplaukumu konflikta apstākļos uzstāsies NATO ģenerālsekretāra vietniece publiskās diplomātijas jautājumos Baiba Braže. Viņa ir bijusi arī Latvijas vēstniece Lielbritānijā un Nīderlandē.

Notiks apaļā galda diskusijas par ekonomisko noturību, ietekmes nodrošināšanu uzņēmumu valdes pozīcijās, kā arī risinājumiem, kā samazināt samaksas plaisu starp vīriešiem un sievietēm un kā sievietēm pelnīt vairāk.

Ar savu līderes stāstu konferencē uzstāsies arī aviokompānijas "airBaltic" pilote Veronika Oļeiņika.

Samitā būs 14 meistarklašu piedāvājums, lai sniegtu zināšanas konferences dalībniekiem un veicinātu profesionālo attīstību. Meistarklašu tēmas – nauda un finanšu labbūtība, ekonomiskā noturība, stresa pārvaldība, produktivitāte, līderība un dažādības vadība.

Konferenci rīko organizācija "Novatore", ko 2020. gada izveidoja uzņēmējas Baiba Rubesa un Dagnija Lejiņa, ar mērķi atbalstīt sievietes vadošos amatos, sniedzot zināšanas, nodrošinot tīklošanās iespējas un veicinot pieredzes apmaiņu.

2022. gadā “Novatore Impact Summit” apmeklēja 400 dalībnieces un dalībnieki no 18 valstīm.